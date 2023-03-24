Песков заявил о «бесценном опыте» времен Сталина после слов Медведева

Бюст Иосифа Сталина у Кремлевской стены (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Во времена Великой Отечественной войны было сложно, сегодня надо «обращаться к любому опыту», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу РБК прокомментировать слова Дмитрия Медведева. Накануне зампред Совбеза на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года, в которой тот просил «честно и в срок выполнять заказы», в противном случае пригрозив «громить как преступников».

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война. Поэтому, конечно, это бесценный опыт», — ответил Песков на вопрос, считают ли в Кремле нормальным обращаться к сталинскому опыту.

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