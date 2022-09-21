Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 16:10
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 18:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:19
Обладатель «Золотого мяча» Каннаваро возглавил клуб Серии B Спорт, 18:17
Путин заявил, что Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой Политика, 18:00
Госсекретарь США Блинкен призвал срочно продлить «зерновую сделку» Политика, 18:00
Politico узнала о переписывании речи Байдена для ООН из-за слов Путина Политика, 18:00
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 17:58
Брокер «Атон» с 3 октября ограничит продажу иностранных бумаг «неквалам» Инвестиции, 17:58
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:53
На вопрос о мобилизации в Минске ответили: «Это не про нас» Политика, 17:45
В Турции при тушении пожара разбился российский вертолет Общество, 17:40
«Матч ТВ» покажет первый в этом году матч сборной России Спорт, 17:40
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:35
Аукционы по ОФЗ не состоялись из-за отсутствия приемлемых по цене заявок Инвестиции, 17:33
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Путин заявил, что Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в Великом Новгороде по случаю 1160-летия зарождения российской государственности. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент перечислил имена и других исторических личностей, назвав их «масштабными, сложными, порой противоречивыми» людьми, которые по-разному видели будущее России и находились по разные стороны баррикад.

«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюктуры. Но все они, государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное весь наш народ, сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу», — сказал Путин.

Материал дополняется.

«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter