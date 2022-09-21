Путин заявил, что Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в Великом Новгороде по случаю 1160-летия зарождения российской государственности. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент перечислил имена и других исторических личностей, назвав их «масштабными, сложными, порой противоречивыми» людьми, которые по-разному видели будущее России и находились по разные стороны баррикад.

«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюктуры. Но все они, государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное весь наш народ, сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу», — сказал Путин.

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