Медведев заявил, что нельзя принять критику военных от артистов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
Украинская теннисистка заявила об игнорировании WTA просьбы о встрече Спорт, 12:39
«Флант» — о причинах популярности open source и ситуации на рынке РБК+, 12:39
Эстония объявила о высылке российского дипломата Политика, 12:37
Мэппинг, уборка, видеосвязь: что умеет премиальный робот-пылесос BORK РБК Стиль, 12:33
«Газель» провалилась под асфальт в Перми. Видео Общество, 12:33
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 12:31
Кремль не будет участвовать в акции «Час Земли» в этом году Политика, 12:29
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Как Арктическая зона стала точкой притяжения инвестиций РБК +, 12:28
Песков сообщил, что «никто не поседел» от поездки Путина в Мариуполь Политика, 12:27
Tether оценила прибыль за первый квартал 2023 года в $700 млн Крипто, 12:25
Песков заявил о «бесценном опыте» времен Сталина после слов Медведева Политика, 12:25
Основатель «Стальмоста» — о роли инфраструктуры в будущем развитии России Новая Экономика, 12:22
Таможенники обнаружили канистру с «грязным спрайтом» в Шереметьево Политика, 12:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев заявил, что нельзя принять критику военных от артистов

Медведев: даже заслуженные артисты не имеют права критиковать воюющих за страну солдат
Зампред Совбеза считает допустимой и нужной критику власти. При этом критику военных, которые «воюют за свою страну», Дмитрий Медведев считает недопустимой, даже со стороны «заслуженных людей»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters)

Граждане России могут критиковать власть, однако критиковать российскую армию и военных, которые воюют за свою страну, нельзя, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видео с ответом бывшего президента на вопросы журналистов опубликовано в его телеграм-канале.

«Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите — пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну», — сказал Медведев.

По его словам, это не только аморально, но и «с определенных времен» является уголовным преступлением. Такую критику, по словам зампреда, нельзя принять даже от заслуженных музыкантов, деятелей кинематографа и других деятелей культуры.

«Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, ну и бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации вооруженных сил, тех ребят, которые с автоматом в руках стоят в окопе, то это принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей, неважно, в музыке, в кинематографии, в театральном искусстве — где угодно», — сказал он.

После начала военной операции на Украине некоторые артисты и деятели культуры выступили против военных действий на Украине. Среди них оказались певец Валерий Меладзе, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин (Минюст внес его в список иноагентов), рэпер Oxxxymiron (Минюст внес его в список иноагентов).

Год назад Медведев назвал критику власти во время военной операции на Украине «предательством». Он подчеркивал, что быть недовольным какими-то решениями властей нормально, «это часть демократии». Однако, по его словам, проводить в сложной ситуации «антигосударственную линию» нельзя. «Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведется», — говорил он.

Читайте на РБК Pro
Когда в России завершится перестройка цепей поставок
«Ковровая бомбардировка отрасли». Как глава SEC стал врагом криптовалют
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий»

В начале марта прошлого года в УК появилась статья 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии). Если обвиняемого по ней уже привлекали к ответственности по схожей административной статье (20.3.3) в течение года, ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если такие действия привели к серьезным последствиям (к смерти или нарушению общественной безопасности), срок лишения свободы достигает пяти лет.

В УК также добавилась статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии). Максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет.

В конце февраля председатель СК России Александр Бастрыкин говорил, что по фактам дискредитации российских вооруженных сил заведено 152 уголовных дела, вынесено 16 приговоров.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Григорьева
Дмитрий Медведев военные дискредитация армии Россия

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Суд заочно арестовал блогера Максима Каца за фейки об армии
Политика
Суд отменил штраф за дискредитацию армии главе музея в Екатеринбурге
Политика
На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter