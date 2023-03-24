Медведев заявил, что нельзя принять критику военных от артистов

Зампред Совбеза считает допустимой и нужной критику власти. При этом критику военных, которые «воюют за свою страну», Дмитрий Медведев считает недопустимой, даже со стороны «заслуженных людей»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters)

Граждане России могут критиковать власть, однако критиковать российскую армию и военных, которые воюют за свою страну, нельзя, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видео с ответом бывшего президента на вопросы журналистов опубликовано в его телеграм-канале.

«Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите — пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну», — сказал Медведев.

По его словам, это не только аморально, но и «с определенных времен» является уголовным преступлением. Такую критику, по словам зампреда, нельзя принять даже от заслуженных музыкантов, деятелей кинематографа и других деятелей культуры.

«Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, ну и бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации вооруженных сил, тех ребят, которые с автоматом в руках стоят в окопе, то это принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей, неважно, в музыке, в кинематографии, в театральном искусстве — где угодно», — сказал он.

После начала военной операции на Украине некоторые артисты и деятели культуры выступили против военных действий на Украине. Среди них оказались певец Валерий Меладзе, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин (Минюст внес его в список иноагентов), рэпер Oxxxymiron (Минюст внес его в список иноагентов).

Год назад Медведев назвал критику власти во время военной операции на Украине «предательством». Он подчеркивал, что быть недовольным какими-то решениями властей нормально, «это часть демократии». Однако, по его словам, проводить в сложной ситуации «антигосударственную линию» нельзя. «Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведется», — говорил он.

В начале марта прошлого года в УК появилась статья 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии). Если обвиняемого по ней уже привлекали к ответственности по схожей административной статье (20.3.3) в течение года, ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если такие действия привели к серьезным последствиям (к смерти или нарушению общественной безопасности), срок лишения свободы достигает пяти лет.

В УК также добавилась статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии). Максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет.

В конце февраля председатель СК России Александр Бастрыкин говорил, что по фактам дискредитации российских вооруженных сил заведено 152 уголовных дела, вынесено 16 приговоров.