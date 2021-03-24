В МВД опровергли сообщения о планах ликвидировать транспортную полицию

Telegram-каналы ранее сообщали, что МВД собиралось объявить об упразднении этого подразделения и передаче его функций территориальным органам. В ведомстве заявили, что этот вопрос не обсуждался

МВД не планирует упразднять транспортную полицию, этот вопрос не обсуждался на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2020 год. Об этом ТАСС завили в пресс-службе министерства.

О планах по ликвидации этого управления 9 марта сообщил Telegram-канал «Полиция 2.0». По его данным, руководство МВД было недовольно «нагрузкой по основным показателям оперативно-служебной деятельности». Канал писал, что по итогам коллегии ведомство планировало объявить о передаче подразделений управления территориальным органам, но в итоге решение отложили на год.

Главное управление на транспорте МВД (транспортная полиция) — структурное подразделение центрального аппарата министерства. В число его задач входят противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на объектах транспорта, участие в формировании государственной политики в этой области и управление органами внутренних дел на транспорте.

Датой создания подразделения считается 1919 год. Подразделением руководит генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.