В МВД опровергли сообщения о планах ликвидировать транспортную полицию
МВД не планирует упразднять транспортную полицию, этот вопрос не обсуждался на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2020 год. Об этом ТАСС завили в пресс-службе министерства.
О планах по ликвидации этого управления 9 марта сообщил Telegram-канал «Полиция 2.0». По его данным, руководство МВД было недовольно «нагрузкой по основным показателям оперативно-служебной деятельности». Канал писал, что по итогам коллегии ведомство планировало объявить о передаче подразделений управления территориальным органам, но в итоге решение отложили на год.
Главное управление на транспорте МВД (транспортная полиция) — структурное подразделение центрального аппарата министерства. В число его задач входят противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на объектах транспорта, участие в формировании государственной политики в этой области и управление органами внутренних дел на транспорте.
Датой создания подразделения считается 1919 год. Подразделением руководит генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.