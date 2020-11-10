Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 76,95 (-0,24) Инвестиции, 09 ноя, 13:11
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,14) Инвестиции, 09 ноя, 13:11
Платья, кошки и еда: на что еще можно подписаться РБК и Hyundai Mobility, 01:17 Путин напомнил сотрудникам МВД о честности и порядочности Общество, 01:00 Пашинян сообщил о соглашении с Путиным и Алиевым о прекращении войны Политика, 00:56 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 00:39 Глава Минобороны Азербайджана направил Шойгу письмо после атаки на Ми-24 Политика, 00:38 Команда Плющенко осталась в Казани из-за опоздания на поезд Спорт, 00:03 Сбербанк стал крупнейшим заемщиком ЦБ Финансы, 00:00 Совет Федерации предложил создать дата-центры в Арктике Технологии и медиа, 00:00 В ЕС решили закупить 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech Общество, 09 ноя, 23:59 В Армении возбудили уголовное дело из-за сбитого российского вертолета Общество, 09 ноя, 23:52 Отпуск на колесах: подборка классных мест для отдыха РБК и Cordiant, 09 ноя, 23:47 Захарова заявила о расхождениях России и Турции по Нагорному Карабаху Политика, 09 ноя, 23:45 СМИ узнали о беседах Трампа об участии в выборах 2024 года Политика, 09 ноя, 23:33 В Москве за сутки умерли 68 заразившихся коронавирусом Общество, 09 ноя, 23:08
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Общество ,  
0 

Путин напомнил сотрудникам МВД о честности и порядочности

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил решительные действия сотрудников «в непростых, неординарных условиях», связанных с эпидемией коронавируса, а также решительную борьбу с терроризмом, наркоторговлей, организованной преступностью, коррупцией и киберпреступностью, сообщается на сайте Кремля.

«Прошу вас и впредь действовать решительно и принципиально в интересах наших граждан и всей страны, добиваться справедливого наказания для тех, кто преступил закон, еще более активно, содержательно заниматься профилактикой правонарушений, особенно в молодежной, подростковой среде», — говорится в поздравлении главы государства.

Российский лидер отметил, что обеспечивать общественный порядок и защищать жизнь и безопасность граждан — это «благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа», требующая честности, порядочности, уважения к людям, готовности к большим нагрузкам, выдержки, а также верности закону и народу.

«Такие сильные, глубокие традиции мужества, истинного патриотизма закладывались и укреплялись десятилетиями, многими поколениями испытанных бойцов правопорядка», — добавил президент.

Путин сократил центральный аппарат МВД
Общество
Владимир Путин

Путин считает максимальную открытость перед обществом, опору на доверие и уважение людей важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы, включая МВД. «Их мнение, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел», — указал он.

Президент пожелал сотрудникам и ветеранам МВД новых достижений, успехов в службе, взаимопонимания, любви и надежной поддержки со стороны родных и близких.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

В феврале Путин потребовал от МВД избавляться от полицейских, допускающих произвол и фальсификации в работе. «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко», — заявлял он.

Владимир Путин МВД
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Путин поздравил работников автотранспорта
Политика
Путин в День работника дорожного хозяйства отметил подъем в отрасли
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter