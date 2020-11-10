Путин напомнил сотрудникам МВД о честности и порядочности

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил решительные действия сотрудников «в непростых, неординарных условиях», связанных с эпидемией коронавируса, а также решительную борьбу с терроризмом, наркоторговлей, организованной преступностью, коррупцией и киберпреступностью, сообщается на сайте Кремля.

«Прошу вас и впредь действовать решительно и принципиально в интересах наших граждан и всей страны, добиваться справедливого наказания для тех, кто преступил закон, еще более активно, содержательно заниматься профилактикой правонарушений, особенно в молодежной, подростковой среде», — говорится в поздравлении главы государства.

Российский лидер отметил, что обеспечивать общественный порядок и защищать жизнь и безопасность граждан — это «благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа», требующая честности, порядочности, уважения к людям, готовности к большим нагрузкам, выдержки, а также верности закону и народу.

«Такие сильные, глубокие традиции мужества, истинного патриотизма закладывались и укреплялись десятилетиями, многими поколениями испытанных бойцов правопорядка», — добавил президент.