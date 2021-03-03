Путин словами «мы не успеваем» объяснил рост числа преступлений в IT

Президент признал, что одновременно с быстрым обновлением технологий ширится поле деятельности для разного рода аферистов

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, признал наличие проблем с раскрываемостью киберпреступлений.

«За прошедший год увеличилось число раскрытых тяжких и особо тяжких. Но по другим направлениям динамика не столь позитивна. За последние шесть лет число преступлений в IT-сфере выросло в 10 раз. Понятно, сами технологии быстро развиваются, мы за ними не успеваем», — заявил президент в ходе выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава государства особо отметил, что за развитием электронной торговли и предоставлением различных услуг онлайн — будущее. «Технологии обновляются и меняются стремительно. Но и поле для разного рода аферистов увеличивается», — признал Путин.

По словам президента, важно своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, наладить более четкое взаимодействие правоохранительных органов с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.