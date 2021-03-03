Путин словами «мы не успеваем» объяснил рост числа преступлений в IT

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 14:24
Гараж, Третьяковка и Эрмитаж: как работает скорая помощь для музеев РБК и Фонд Потанина, 14:22 СМИ сообщили о снятии сборной Италии с ЧМ по лыжным видам из-за COVID Спорт, 14:19 Минюст признал «Альянс врачей» иностранным агентом Общество, 14:19 ПСБ и ПИК запустили специальное предложение по военной ипотеке Пресс-релиз, 14:16 Toyota анонсировала новую массовую бюджетную модель Авто, 14:11 Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Pro, 14:10 Стали известны даты проведения «Кинотавра» в 2021 году Стиль, 14:10 В Петербурге открыли памятник погибшим в пандемию врачам Общество, 14:08 Путин словами «мы не успеваем» объяснил рост числа преступлений в IT Политика, 14:00 На Камчатке при столкновении двух автобусов погибли два человека Общество, 14:00 Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей для своих целей Политика, 13:57 Застройщик после вопроса из Кремля объяснил «демонтаж» деревьев в Форосе Общество, 13:53 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 13:52 Депутаты оценили призыв Черновол подготовить военный захват Крыма Политика, 13:52
Политика ,  
0 

Путин словами «мы не успеваем» объяснил рост числа преступлений в IT

Президент признал, что одновременно с быстрым обновлением технологий ширится поле деятельности для разного рода аферистов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, признал наличие проблем с раскрываемостью киберпреступлений.

«За прошедший год увеличилось число раскрытых тяжких и особо тяжких. Но по другим направлениям динамика не столь позитивна. За последние шесть лет число преступлений в IT-сфере выросло в 10 раз. Понятно, сами технологии быстро развиваются, мы за ними не успеваем», — заявил президент в ходе выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава государства особо отметил, что за развитием электронной торговли и предоставлением различных услуг онлайн — будущее. «Технологии обновляются и меняются стремительно. Но и поле для разного рода аферистов увеличивается», — признал Путин.

По словам президента, важно своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, наладить более четкое взаимодействие правоохранительных органов с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

В СК заявили о росте киберпреступности в России за семь лет в 20 раз
Общество
Фото:Patrick Lux / Getty Images

«Показатели раскрываемости киберпреступлений должны расти. Но не благодаря бумажной отчетности, а благодаря кропотливой работе на земле», — резюмировал Путин.

В июле прошлого года генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что за последние пять лет число преступлений, связанных с киберпреступностью, возросло в 25 раз. Особенно эта негативная тенденция усилилась в первом полугодии 2020 года, когда рост числа киберпреступлений составил 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. А показатель раскрываемости составляет лишь 25%.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает РБК Pro: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon KPI на бумаге: на какие уловки идут менеджеры ради годовых бонусов Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

Краснов также отметил, что «бесконтактный и быстрый способ совершения» киберпреступлений делает общество все более уязвимым, к чему правоохранительные органы часто оказываются неготовы. «Хотя возможности противостоять новым угрозам у правоохранителей имеются», — отметил он.

Руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета (СК) России Константин Комарда в середине января заявил, что уровень киберпреступности в стране за последние семь лет вырос в 20 раз. По его словам, правоохранители должны понимать специфику работы киберсферы, сотрудничать со специалистами по информационной среде, грамотно строить диалог с участниками уголовных дел.

Автор
Артем Филипенок
киберпреступность МВД Владимир Путин
Материалы по теме
Глава Microsoft заявил о доказательствах причастности России к кибератаке
Общество
Созданный ФСБ центр предупредил об угрозе кибератак после обвинений США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter