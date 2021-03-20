Киев счел указ Путина о владельцах земель в Крыму юридически ничтожным

С 20 марта в силу вступил указ о запрете иностранцам владеть землями в Крыму. В МИД Украины заявили, что этот запрет притесняет, дискриминирует и вытесняет украинцев с полуострова

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Указ президента России Владимира Путина о запрете иностранцам владеть замлей в Крыму является юридически ничтожным. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Указ <...> юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил он (цитата по «РБК Украина»).

По словам Николенко, данный запрет идет в русле политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины с полуострова, которой придерживается Москва.

Дипломат считает, что действия России не останутся без оценки международного сообщества. «Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания «Крымской платформы» и ее инаугурационного саммита в этом году», — заключил он.