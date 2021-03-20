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Политика ,  
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Киев счел указ Путина о владельцах земель в Крыму юридически ничтожным

С 20 марта в силу вступил указ о запрете иностранцам владеть землями в Крыму. В МИД Украины заявили, что этот запрет притесняет, дискриминирует и вытесняет украинцев с полуострова
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Указ президента России Владимира Путина о запрете иностранцам владеть замлей в Крыму является юридически ничтожным. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Указ <...> юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил он (цитата по «РБК Украина»).

По словам Николенко, данный запрет идет в русле политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины с полуострова, которой придерживается Москва.

Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму
Экономика
Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Дипломат считает, что действия России не останутся без оценки международного сообщества. «Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания «Крымской платформы» и ее инаугурационного саммита в этом году», — заключил он.

Путин подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей, год назад. С 20 марта документ вступил в силу.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, среди которых Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранными гражданами землей также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Вместе с тем под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

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В Росреестре сообщили РБК, что если в собственности у иностранца оказалось имущество, которым он владеть теперь не имеет права, то он должен его продать. При этом если имущество не отчуждено собственником в установленные сроки, то оно по решению суда подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества.

В апреле прошлого года, после того как Путин подписал указ, крымские власти сообщали, что на полуострове иностранцы владеют более 11,5 тыс. земельных участков, которые попадают под установленный запрет. В основном это украинские граждане. Также среди владельцев земель оказались немцы, белорусы, казахи, саудиты, вьетнамцы, сирийцы, австралийцы, литовцы, израильтяне и граждане ОАЭ.

Автор
Михаил Юшков
Крым земли иностранцы запрет МИД Украины указ Владимир Путин
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