Киев счел указ Путина о владельцах земель в Крыму юридически ничтожным
Указ президента России Владимира Путина о запрете иностранцам владеть замлей в Крыму является юридически ничтожным. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Указ <...> юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил он (цитата по «РБК Украина»).
По словам Николенко, данный запрет идет в русле политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины с полуострова, которой придерживается Москва.
Дипломат считает, что действия России не останутся без оценки международного сообщества. «Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания «Крымской платформы» и ее инаугурационного саммита в этом году», — заключил он.