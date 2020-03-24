Глава Абхазии назначил премьером бывшего президента республики
Новый президент Абхазии Аслан Бжания назначил премьер-министром республики ее бывшего главу Александра Анкваба, передает агентство «Абхазия-Информ».
На вопрос, каким будут его первые шаги на посту главы республики, Бжания ответил, что сначала планирует сформировать исполнительную власть.
«Потом приступим к решению других проблем. Их очень много», — отметил Бжания.
Анкваб был третьим президентом Абхазии. Он руководил республикой с 2011 по 2014 год, пришел на смену Сергею Багапшу в результате досрочных выборов в связи с его смертью. Анкваб ушел в отставку 1 июня 2014 года. Поводом стали массовые протесты, которые проводила коалиция оппозиционных сил во главе с лидером партии «Форум народного единства» Раулем Хаджимбой и руководителем организации ветеранов абхазско-грузинской войны «Аруаа» Виталием Габнией. В итоге Хаджимба стал новым президентом Абхазии.