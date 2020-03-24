Глава Абхазии назначил премьером бывшего президента республики

Премьер-министром стал ее экс-глава Абхазии Александр Анкваб. На пост его назначил президент Аслан Бжания, избранный после отставки его предшественника из-за протестов. Анкваб в 2014 по той же причине покинул пост президента

Александр Анкваб (Фото: Владимир Попов / ТАСС)

Новый президент Абхазии Аслан Бжания назначил премьер-министром республики ее бывшего главу Александра Анкваба, передает агентство «Абхазия-Информ».

На вопрос, каким будут его первые шаги на посту главы республики, Бжания ответил, что сначала планирует сформировать исполнительную власть.

«Потом приступим к решению других проблем. Их очень много», — отметил Бжания.

Анкваб был третьим президентом Абхазии. Он руководил республикой с 2011 по 2014 год, пришел на смену Сергею Багапшу в результате досрочных выборов в связи с его смертью. Анкваб ушел в отставку 1 июня 2014 года. Поводом стали массовые протесты, которые проводила коалиция оппозиционных сил во главе с лидером партии «Форум народного единства» Раулем Хаджимбой и руководителем организации ветеранов абхазско-грузинской войны «Аруаа» Виталием Габнией. В итоге Хаджимба стал новым президентом Абхазии.