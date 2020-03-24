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Глава Абхазии назначил премьером бывшего президента республики

Премьер-министром стал ее экс-глава Абхазии Александр Анкваб. На пост его назначил президент Аслан Бжания, избранный после отставки его предшественника из-за протестов. Анкваб в 2014 по той же причине покинул пост президента
Александр Анкваб (Фото: Владимир Попов / ТАСС)

Новый президент Абхазии Аслан Бжания назначил премьер-министром республики ее бывшего главу Александра Анкваба, передает агентство «Абхазия-Информ».

На вопрос, каким будут его первые шаги на посту главы республики, Бжания ответил, что сначала планирует сформировать исполнительную власть.

«Потом приступим к решению других проблем. Их очень много», — отметил Бжания.

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Анкваб был третьим президентом Абхазии. Он руководил республикой с 2011 по 2014 год, пришел на смену Сергею Багапшу в результате досрочных выборов в связи с его смертью. Анкваб ушел в отставку 1 июня 2014 года. Поводом стали массовые протесты, которые проводила коалиция оппозиционных сил во главе с лидером партии «Форум народного единства» Раулем Хаджимбой и руководителем организации ветеранов абхазско-грузинской войны «Аруаа» Виталием Габнией. В итоге Хаджимба стал новым президентом Абхазии.

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В августе 2019 года его переизбрали на новый срок. Из-за новых уличных выступлений, участники которых требовали пересмотреть результаты голосования, Хаджимба ушел в отставку в январе 2020 года. По итогам третьих по счету выборов президентом стал лидер оппозиции Аслан Бжания, его поддержали 56% избирателей.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Абхазия, Александр Анкваб
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