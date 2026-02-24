 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
США расширили санкционный список по России

Сюжет
Война санкций
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

США ввели санкции против четырех человек и трех организаций, «связанных с Россией», в рамках мер по кибербезопасности, об этом говорится в пресс-релизе Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Под санкции попали компании Advance Security Solutions, Matrix и Operation Zero. Кроме того, в списке OFAC оказались Олег Кучеров, Мамашоев Азизджон, Марина Васанович и Сергей Зеленюк.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илья Трапезников
американские санкции Россия санкционные списки
