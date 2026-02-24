 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Politico рассказала об унынии в Европе из-за блокировки кредита Украине

Сюжет
Война санкций
Европейские политики планировали приехать на Украину 24 февраля с согласованным пакетом санкций против России и кредитов в €90 млрд. Однако из-за блокировки они прибудут «без подарков»
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вето Венгрии на выделение Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд повергло в уныние европейских чиновников, сообщила газета Politico.

Препятствия со стороны венгерского премьера Виктора Орбана разочаровало чиновников от того, что они прибудут в Киев практически ни с чем, кроме демонстрации солидарности. Однако они продолжают сохранять оптимизм, что разногласия удастся урегулировать, уточнило издание.

Как накануне писала Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта планировали приехать на Украину 24 февраля с согласованными 20-м пакетом антироссийских санкций и кредитом на €90 млрд. Как отметило издание, теперь визит состоится «без подарков».

Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС и кредит Украине
Политика
Петер Сийярто

Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о санкциях против России и предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Будапешт не поддержит «никакие решения, которые были бы выгодны Украине», пока Киев не возобновит поставки нефти в Венгрию. «Так что они не получат доступа ни к военному займу, ни к 20-му пакету санкций. И так будет до тех пор, пока они играют с нами в игры в отношении нашего энергоснабжения», — подчеркнул Сийярто.

Он и ранее заявлял о том, что Венгрия не поддержит выделение Украине кредита, пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

В середине февраля Министерство экономики Словакии сообщило, что прокачка российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» приостановлена из-за повреждения на украинской территории. Российская нефть не поступает в Венгрию по этому трубопроводу с 27 января. Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по «Дружбе» по политическим причинам.

Предложенный Еврокомиссией в начале февраля 20-й пакет санкций против России предполагает полный запрет на морские услуги при поставках российской нефти, расширение санкционного списка судов до 640 единиц и ограничения на приобретение танкеров для «теневого флота». Под запрет могут попасть техобслуживание танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, а также экспорт химикатов, резины и аммиака (общая сумма ограничений — более €360 млн).

Россия осуждает любую помощь Украине и считает западные санкции незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Венгрия Европа кредит Украина
Материалы по теме
Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС и кредит Украине
Политика
Politico узнало о просьбе Украины к ЕК помочь с поставками нефти Венгрии
Политика
FT сообщила об угрозе кредиту Киеву от МВФ на $8 млрд из-за вето Венгрии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 17:43
Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Общество, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук Общество, 17:35
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17:35
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина Политика, 17:29
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто Спорт, 17:26
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Акции «Самолета» выросли на фоне ответа властей о мерах господдержки Инвестиции, 17:25
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае Спорт, 17:24
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады Спорт, 17:23
Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Необъяснимое прекрасно: каким получился новый спектакль Романа Михайлова Стиль, 17:20
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины Политика, 17:20