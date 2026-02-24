Politico рассказала об унынии в Европе из-за блокировки кредита Украине

Европейские политики планировали приехать на Украину 24 февраля с согласованным пакетом санкций против России и кредитов в €90 млрд. Однако из-за блокировки они прибудут «без подарков»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вето Венгрии на выделение Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд повергло в уныние европейских чиновников, сообщила газета Politico.

Препятствия со стороны венгерского премьера Виктора Орбана разочаровало чиновников от того, что они прибудут в Киев практически ни с чем, кроме демонстрации солидарности. Однако они продолжают сохранять оптимизм, что разногласия удастся урегулировать, уточнило издание.

Как накануне писала Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта планировали приехать на Украину 24 февраля с согласованными 20-м пакетом антироссийских санкций и кредитом на €90 млрд. Как отметило издание, теперь визит состоится «без подарков».

Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о санкциях против России и предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Будапешт не поддержит «никакие решения, которые были бы выгодны Украине», пока Киев не возобновит поставки нефти в Венгрию. «Так что они не получат доступа ни к военному займу, ни к 20-му пакету санкций. И так будет до тех пор, пока они играют с нами в игры в отношении нашего энергоснабжения», — подчеркнул Сийярто.

Он и ранее заявлял о том, что Венгрия не поддержит выделение Украине кредита, пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

В середине февраля Министерство экономики Словакии сообщило, что прокачка российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» приостановлена из-за повреждения на украинской территории. Российская нефть не поступает в Венгрию по этому трубопроводу с 27 января. Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по «Дружбе» по политическим причинам.

Предложенный Еврокомиссией в начале февраля 20-й пакет санкций против России предполагает полный запрет на морские услуги при поставках российской нефти, расширение санкционного списка судов до 640 единиц и ограничения на приобретение танкеров для «теневого флота». Под запрет могут попасть техобслуживание танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, а также экспорт химикатов, резины и аммиака (общая сумма ограничений — более €360 млн).

Россия осуждает любую помощь Украине и считает западные санкции незаконными.