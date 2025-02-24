Трамп отказался «легкомысленно» назвать Путина диктатором

Трампа спросили, считает ли он Путина диктатором. Президент США, на прошлой неделе охарактеризовавший так украинского коллегу, сказал, что не хочет делать легкомысленных заявлений

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «легкомысленно» называть российского коллегу Владимира Путина диктатором. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает MSNBC.

Журналист напомнил, как Трамп на прошлой неделе назвал диктатором президента Украины Владимира Зеленского, и спросил, считает ли он диктатором Путина.

«Я не использую эти слова легкомысленно. Посмотрим, как все пройдет. У нас есть шанс на действительно хорошее соглашение между несколькими странами», — сказал Трамп.

Трамп назвал Зеленского диктатором на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном относительно соглашения о совместной разработке украинских редкоземельных металлов и минералов: американский президент заявлял, что соглашение должно позволить США вернуть деньги, потраченные на Украину. Зеленский в ответ говорил, что помощь выделяли не в виде кредита, а он не собирается подписывать документы, из-за которых платить придется нескольким поколениям украинцев.

«Диктатор без выборов. Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией», — написал Трамп в Truth Social 19 февраля.

Также Трамп утверждал, что рейтинг Зеленского составляет около 4%. Зеленский в ответ сказал, что американский президент стал жертвой российской дезинформации.

В защиту Зеленского выступили лидеры многих стран ЕС. Так, Макрон заявил, что Зеленский был избран на выборах в свободной системе, «чего нельзя сказать о Владимире Путине».