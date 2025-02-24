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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский принял участие в заседании стран G7

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Военная операция на Украине
Зеленский назвал «очень хорошим» разговор в ходе видеовстречи лидеров стран G7. Источники Bloomberg сообщали, что США выступают против осуждающих Россию формулировок и призыва к ужесточению санкций в итоговом коммюнике
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в видеовстрече лидеров стран «Большой семерки» (G7), посвященной третьей годовщине с начала военной операции, передает издание «Страна».

В частности, в мероприятии участвовал президент США Дональд Трамп. С ним из Белого дома к встрече подключился президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам Зеленского, «разговор был очень хороший».

Организатором встречи выступила Канада. «Мы очень надеемся на то, что Соединенные Штаты продолжат поддержку [Украины] как и другие партнеры. Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и США», — подчеркнул украинский лидер (цитата по «Европейской правде»).

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Эмманюэль Макрон
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что США выступают против формулировок с осуждением России в заявлении G7, приуроченном к третьей годовщине начала российской военной операции на Украине. Как уточняла Financial Times, речь идет о термине «агрессор» в адрес России. Также США отказываются включить в документ призыв к ужесточению санкций против российской энергетики, однако стороны продолжают обсуждать коммюнике и могут достичь компромисса, отмечает Bloomberg.

В последние дни Зеленский и Трамп критиковали друг друга из-за соглашения по редкоземельным металлам Украины. Президент США предлагал обменять их на продолжение военной помощи и оценил объем сделки в $500 млрд. По данным NBC News, Вашингтон потребовал права на владение 50% украинских ресурсов. Зеленский отказался подписывать этот документ, сославшись на его «неготовность для защиты интересов Украины». Трамп назвал президента Украины «диктатором» с низким рейтингом, пообещал «воскресить» сделку и пригрозил Киеву «проблемами» в случае повторного отказа. Зеленский в ответ заявил, что данные о рейтинге одобрения 4% — «дезинформация России». 24 февраля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила о завершающей стадии переговоров с США насчет соглашения по ресурсам и согласовании «почти всех ключевых деталей».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина G7 Владимир Зеленский Военная операция на Украине США Дональд Трамп Канада Франция Эмманюэль Макрон Редкоземельные металлы ...
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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