Зеленский принял участие в заседании стран G7

Зеленский назвал «очень хорошим» разговор в ходе видеовстречи лидеров стран G7. Источники Bloomberg сообщали, что США выступают против осуждающих Россию формулировок и призыва к ужесточению санкций в итоговом коммюнике

Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в видеовстрече лидеров стран «Большой семерки» (G7), посвященной третьей годовщине с начала военной операции, передает издание «Страна».

В частности, в мероприятии участвовал президент США Дональд Трамп. С ним из Белого дома к встрече подключился президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам Зеленского, «разговор был очень хороший».

Организатором встречи выступила Канада. «Мы очень надеемся на то, что Соединенные Штаты продолжат поддержку [Украины] как и другие партнеры. Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и США», — подчеркнул украинский лидер (цитата по «Европейской правде»).

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал , что США выступают против формулировок с осуждением России в заявлении G7, приуроченном к третьей годовщине начала российской военной операции на Украине. Как уточняла Financial Times, речь идет о термине «агрессор» в адрес России. Также США отказываются включить в документ призыв к ужесточению санкций против российской энергетики, однако стороны продолжают обсуждать коммюнике и могут достичь компромисса, отмечает Bloomberg

В последние дни Зеленский и Трамп критиковали друг друга из-за соглашения по редкоземельным металлам Украины. Президент США предлагал обменять их на продолжение военной помощи и оценил объем сделки в $500 млрд. По данным NBC News, Вашингтон потребовал права на владение 50% украинских ресурсов. Зеленский отказался подписывать этот документ, сославшись на его «неготовность для защиты интересов Украины». Трамп назвал президента Украины «диктатором» с низким рейтингом, пообещал «воскресить» сделку и пригрозил Киеву «проблемами» в случае повторного отказа. Зеленский в ответ заявил, что данные о рейтинге одобрения 4% — «дезинформация России». 24 февраля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила о завершающей стадии переговоров с США насчет соглашения по ресурсам и согласовании «почти всех ключевых деталей».