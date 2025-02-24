В Думе решили сменить глав двух комитетов

Комитет по развитию гражданского общества возглавит депутат Яна Лантратова, а комитет по делам национальностей — Владимир Иванов. Перемены связаны с соблюдением пакетного соглашения по распределению комитетов

Яна Лантратова (Фото: Сергей Петров / NEWS.RU / Global Look Press) Владимир Иванов (Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»)

Комиссия по регламенту Госдумы подготовила проект постановления, в случае одобрения которого сменятся глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также глава комитета по делам национальностей. Проект документа опубликован в думской базе данных.

Согласно документу, предлагается назначить главой комитета по развитию гражданского общества депутата от «Справедливой России — За правду» Яну Лантратову, а нынешнего главу этого комитета — депутата-единоросса Ольгу Тимофееву — от должности освободить. Лантратова сейчас первый заместитель председателя комитета по просвещению, в случае избрания ее в другой комитет с этой должности она уйдет. Рассмотрение вопроса запланировано на 26 февраля.

Кроме того, предлагается назначить главой комитета по делам национальностей депутата Владимира Иванова («Единая Россия», сейчас член комитета по промышленности и торговле, а также замглавы фракции). Комитет работает без председателя с июня 2024 года, когда Дума сняла с этой должности справедливоросса Геннадия Семигина. Это произошло после его конфликта с военкорами. Партия тогда планировала назначить главой комитета Лантратову, но она так и не получила этот пост.

Источник РБК в Думе пояснил, что перестановки проходят в рамках соблюдения пакетного соглашения между парламентскими партиями, за которыми закреплено определенное число комитетов, которые возглавляют их депутаты. В данном случае число комитетов, которыми руководят депутаты от «Единой России» и «Справедливой России — За правду», остается неизменным, уточнил собеседник.

Всего в Госдуме 32 комитета, «Единая Россия» возглавляет 17 из них, у КПРФ — пять, представители фракций ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» получили по четыре комитета, а депутаты фракции «Новых людей» возглавили два комитета.

В пресс-службе фракции «Единой России» сообщили РБК, что ранее на заседании президиума фракции было решено удовлетворить просьбу Иванова о переходе из комитета по промышленности в комитет по делам национальностей. Кроме того, было решено освободить Иванова от должности руководителя внутрифракционной группы — замруководителя фракции и вместо него назначить Ольгу Тимофееву. «Это серьезное назначение [для Тимофеевой], потому что речь идет о непосредственной работе с депутатами», — пояснил РБК источник в партии.

Сейчас во фракцию «Единой России» входит 321 депутат, и для удобства управления она была поделена на пять внутрифракционных групп, в каждую из которых входит чуть более 60 человек. Такие внутрифракционные группы возглавляют заместители главы фракции Владимира Васильева. В их задачи входит доведение до депутатов своей группы партийных поручений и фракционных решений, а также поддержание депутатской дисциплины.

Владимир Иванов был избран депутатом Госдумы на федеральных выборах в 2021 году. До этого в 2009–2011 годах был советником секретариата президиума «Единой России», в 2012 году стал главой секретариата заместителя председателя Госдумы. С 2012 по 2017 год был главой аппарата фракции «Единой России». После того как Владимира Васильева в октябре 2017 года назначили врио главы Дагестана, Иванов также перебрался в регион, где получил должность руководителя администрации главы и правительства республики.

Яна Лантратова в 2010–2013 годах возглавляла отдел социальных проектов «Молодой гвардии «Единой России», координировала проект «Я — доброволец». С 2012 по 2015 год возглавляла Всероссийскую общественную организацию «Союз добровольцев России». С 2015 по 2019 год была ответственным секретарем Совета по правам человека в России, также работала в департаменте по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в Управлении общественных проектов администрации президента. В 2021 году избралась в Госдуму.