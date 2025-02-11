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Госдума вывела генерала Гурулева из состава комитета по обороне

Гурулев переходит в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Причиной источники «Коммерсанта» называли резкие высказывания генерала
Андрей Гурулев
Андрей Гурулев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Депутаты Госдумы приняли постановление о выводе депутата, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева из состава комитета по обороне, свидетельствует электронная база нижней палаты. Он вошел в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Проект о выводе Гурулева был внесен 7 февраля. «Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах», — объяснял депутат смену комитета. Он пообещал продолжить решать самые актуальные и острые вопросы.

Источники «Коммерсанта» заявили, что решение вывести Гурулева из оборонного комитета связано с его резкими высказываниями, которые вызывали недовольство и в Госдуме, и в администрации президента. Беседы с ним результата не давали. По словам собеседника газеты, проблема была в том, что из-за военной карьеры Гурулева «воспринимали как представителя Минобороны» и сказанное им активно тиражировалось в информпространстве.

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Например, Гурулев предлагал вернуть налог на бездетность и восстановить ГУЛАГ для идущих против государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал депутатов ответственнее подходить к озвучиванию идей и предложений и не вносить в общество тревогу.

Гурулеву 57 лет. Ранее он служил на Северном Кавказе (в 1999 году, в частности, был командирован в Чечню для выполнения боевых задач), участвовал в военной операции в Сирии. До избрания в Госдуму он в 2019–2021 годах был замглавы правительства Забайкальского края. Состоит в партии «Единая Россия».

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Андрей Гурулев Госдума Депутаты
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