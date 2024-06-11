Семигина освободили от должности председателя думского комитета

Геннадий Семигин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Депутаты приняли постановление об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина («Справедливая Россия — За правду»), бывшего лидера партии «Патриоты России». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В конце мая «Справедливая Россия» решила снять Семигина с должности, а вместо него — назначить первого заместителя председателя комитета по просвещению Яну Лантратову. Решение объяснили «плановой кадровой ротацией во фракции».

В феврале Семигин подал иск к бывшему бойцу группы «Русич», военному корреспонденту Евгению Рассказову с требованием выплатить компенсацию в 6 млн руб. за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. В середине апреля иск частично удовлетворили — присудили 500 тыс. руб. компенсации.

Поводом для разбирательств стала публикация, которая была размещена на сайте «Патриотов России». В ней говорилось в том числе о российских военных, которых якобы приходится «загонять пинками на поле боя». Семигин объяснил публикацию взломом. Однако на эту публикацию обратил внимание и процитировал Рассказов.