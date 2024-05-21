Экс-лидер «Родины» лишится поста в Госдуме на фоне суда с военкором

Первый замглавы фракции справороссов в Госдуме Геннадий Семигин снят с поста председателя думского комитета по делам национальностей. Он ранее подал иск к военкору Топазу о защите чести и достоинства на 6 млн руб.

Геннадий Семигин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Фракция «Справедливой России — За правду» в Госдуме сняла с должности главу комитета по делам национальностей депутата Геннадия Семигина, бывшего лидера партии «Патриоты России», сообщила пресс-служба справороссов.

СРЗП приняла решение освободить Геннадия Семигина от должности председателя комитета ГД по делам национальностей и выдвинуть на нее Яну Лантратову, добавили в пресс-службе.

Семигин в феврале обратился в суд с иском к бывшему бойцу группы «Русич», военному корреспонденту Евгению Рассказову, который известен по позывному Топаз, с требованием 6 млн руб. компенсации за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. В середине апреля ему присудили 500 тыс. руб. компенсации.

По информации политического объединения, это решение принято «в рамках плановой кадровой ротации во фракции СРЗП».