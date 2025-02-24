Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа

Макрон и Стармер на встречах с Трампом попытаются отговорить его от двусторонних переговоров с Россией об урегулировании конфликта в обмен на обязательства Европы по обеспечению безопасности Украины, пишет Times

Кир Стармер (слева) и Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которые на этой неделе по очереди встретятся с американским лидером Дональдом Трампом, договорились выступить на встречах с единым посланием по конфликту на Украине, сообщает The Times.

Макрон встречается с Трампом 24 февраля, Стармер — 27-го.

Как заявили высокопоставленные дипломатические источники газеты, оба лидера попытаются убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Россией в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц ранее сказал, что Вашингтон пересматривает подход к отношениям с Россией и Украиной.

Менее чем через неделю после звонка Трампа российскому президенту Владимиру Путину представители США и России встретились в Эр-Рияде впервые за время конфликта. Обсуждалась в том числе ситуация на Украине. Представителей Киева на встрече не было. Украина настаивает, что переговоры по урегулированию конфликта без нее и европейских стран вестись не должны, в Европе высказывали схожее мнение. Трамп счел, что присутствие Зеленского на переговорах неважно.

При этом в последнее время обострились отношения между Киевом и Вашингтоном из-за отказа Украины принять условия США в соглашении об обмене доходов от украинских ископаемых на американскую помощь, а также из-за критики Трампа в адрес Зеленского из-за несостоявшихся в связи с военным положением выборов президента. Москва после официального окончания полномочий Зеленского считает его нелегитимным.

До этого The Wall Street Journal писала, что Макрон и Стармер обсудят с Трампом вариант с отправкой европейских военных в качестве миротворцев на Украину после прекращения огня. План не предусматривает отправки американских войск, но предполагает поддержку США. Согласно этому плану, за соблюдением прекращения огня на линии фронта будут следить дроны и спутники, а европейские военные будут выполнять задачи по защите жизненно важной инфраструктуры, городов и портов. В Кремле заявили, что отправка миротворцев возможна только с согласия сторон, и считают обсуждение этого вопроса преждевременным.

Предложение Трампу представит Стармер, а Макрон обсудит с президентом США «более широкие взгляды» стран Европы на то, как «успокоить» Украину. Республиканец ранее поддержал идею об отправке миротворческого контингента на Украину после прекращения огня без участия американских войск. Вашингтон призывает Европу взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.