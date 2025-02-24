Лавров заявил, что Зеленский меняет позицию «чаще, чем зеленые майки»

Позиции Украины и ЕС по урегулированию конфликта «постоянно меняются», в то время как США остаются последовательными и «не призывают немедленно замириться, а потом думать, что делать», сказал глава российского МИДа

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский «меняет свою позицию гораздо чаще, чем зеленые майки», заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«[Зеленский] меняет ее [свою позицию по параметрам украинского урегулирования] гораздо чаще, чем зеленые майки. Позицию европейцев тоже трудно понять, потому что и у них она достаточно неустойчивая и меняется в зависимости от того, у кого какие возникают идеи», — сказал он.

На этом фоне выделяется последовательная позиция США, которая «не призывает сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать», подчеркнул Лавров. «Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит. Такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренностей на основе тех принципов, которые сами украинцы нам предложили. И к нам обратились с просьбой в качестве жеста доброй воли остановить наступление наших войск и даже чуть-чуть отойти назад, что мы и сделали», — отметил глава российского МИДа.

Единственным результатом этих договоренностей стал запрет Запада «в лице тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона» для Украины «подписывать ею же инициированный документ», считает он.

Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с «любыми представителями» и в случае достижения твердого, устойчивого результата, устраивающего Москву, остановит боевые действия.

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