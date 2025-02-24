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Война санкций ,  
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В Британии раскрыли, против каких топ-менеджеров из России введут санкции

Британия введет санкции против топ-менеджеров энергетических и финансовых фирм
Сюжет
Война санкций
Британия запретит въезд всем российским федеральным министрам, представителям местных органов власти, а также руководству и топ-менеджерам крупных финансовых, энергетических и медиакомпаний. Список еще не опубликован
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Великобритания в рамках расширения санкций против России запретит въезд всем федеральным министрам, представителям местных органов власти, а также директорам и топ-менеджерам крупных российских компаний из энергетического, финансового и медиасекторов, объявило британское Министерство внутренних дел, передает The Times.

«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для защиты нашей страны от угрозы со стороны России», — заявил министр безопасности Дэн Джарвис.

В МВД Британии отметили, что те, кто войдет в список, «публично осуждают наши ценности, в то время как в частном порядке пользуются преимуществами Великобритании». «Они могут выступать в качестве инструментов российского государства, способствуя продолжению и расширению российской агрессии. Эти меры будут действовать до тех пор, пока Россия будет представлять острую угрозу национальной безопасности самой Великобритании», — добавили в министерстве.

На момент публикации британские власти не раскрывали список попавших под санкции лиц.

Британия анонсировала «закручивание гаек» и крупнейший пакет санкций
Экономика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Накануне Лондон анонсировал самый крупный за время конфликта на Украине пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине боев. «Сейчас самое время закрутить гайки», — сказал глава британского МИДа Дэвид Лэмми, назвав нынешний период «критическим моментом» для Украины, Великобритании и всей Европы.

Москва считает западные санкции нелегитимными и неэффективными, требует их отменить. В Кремле предупреждали, что санкционный вопрос не влияет на переговоры. Москва в ответ на «враждебные действия британской стороны» неоднократно запрещала въезд гражданам Великобритании.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания санкции запрет на въезд
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