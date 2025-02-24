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Военная операция на Украине ,  
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Над российскими регионами сбили 22 беспилотника

Минобороны: над российскими регионами сбили 22 украинских беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО в ночь на 24 февраля сбили над российскими регионами 22 беспилотника: 16 – над Орловской областью, три над Брянской, два над Рязанской, один – над Крымом, сообщили в Минобороны.

В Рязанской области после уничтожения дронов при падении обломков возник пожар на одном из предприятий, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, никто не пострадал, оценивается материальный ущерб.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. 

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
беспилотники Военная операция на Украине Крым Рязанская область Брянская область Орловская область
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