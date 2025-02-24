Над российскими регионами сбили 22 беспилотника
Силы ПВО в ночь на 24 февраля сбили над российскими регионами 22 беспилотника: 16 – над Орловской областью, три над Брянской, два над Рязанской, один – над Крымом, сообщили в Минобороны.
В Рязанской области после уничтожения дронов при падении обломков возник пожар на одном из предприятий, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, никто не пострадал, оценивается материальный ущерб.
В Брянской области пострадавших и разрушений нет, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
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