Силы ПВО сбили над Россией десять дронов

Силы ПВО уничтожили десять украинских дронов над тремя регионами России в период с 6:00 по 8:15 мск, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

В небе над Орловской областью российские военные сбили шесть БПЛА, над Тульской областью — три, а над Курской — один.

В 6:21 губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил опасность атаки БПЛА в регионе.

Ночью средства ПВО сбили над Россией 20 украинских беспилотников. Пять из них — над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три — в небе над Липецкой областью, а еще по два — над территориями Тульской и Воронежской областей.