 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили над Россией десять дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили десять украинских дронов над тремя регионами России в период с 6:00 по 8:15 мск, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

В небе над Орловской областью российские военные сбили шесть БПЛА, над Тульской областью — три, а над Курской — один.

В 6:21 губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил опасность атаки БПЛА в регионе.

Над Россией за ночь сбили 20 беспилотников
Политика

Ночью средства ПВО сбили над Россией 20 украинских беспилотников. Пять из них — над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три — в небе над Липецкой областью, а еще по два — над территориями Тульской и Воронежской областей.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
БПЛА Тульская область Орловская область Курская область
Материалы по теме
Электроподстанция загорелась на Кубани из-за падения обломков БПЛА
Политика
ПВО сбила девять украинских дронов за полтора часа
Политика
В Белгороде водитель уходил от погони и врезался в укрытие от дронов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»Политика, 10:33
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 10:30
«Панцирь-С» отразил обстрел объекта с комиссией МАГАТЭПолитика, 10:17
Альтернативы для Германии: чем могут обернуться досрочные выборы в ФРГПолитика, 10:00
Медведев заявил о желании защитить мир от апокалипсисаПолитика, 09:38
Емельяненко призвал уволить судью реванша Бивола и БетербиеваСпорт, 09:31
WSJ узнала о планах Европы обсудить с Трампом отправку военных на УкраинуПолитика, 09:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 09:22
Силы ПВО сбили над Россией десять дроновПолитика, 09:03
«Сбер» к 23 февраля составил портрет российского инвестора-мужчиныИнвестиции, 09:00
«Сотни заявок на Куршевель»: как россияне отдыхают этой зимой в АльпахБизнес, 09:00
Полицейского из антикоррупционного отдела обвинили по статье о взяткахОбщество, 08:45
«РИА Новости» узнало об аресте счетов Аскерова в России из-за долговОбщество, 08:11
Вино в кино: 11 фильмов на все временаСтиль, 08:00