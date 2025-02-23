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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 20 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь с 22 на 23 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Пять БПЛА над территорией Орловской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области, четыре БПЛА над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Липецкой области и по два БПЛА над территориями Тульской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.

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Теги
БПЛА Военная операция на Украине Орловская область Белгородская область Курская область Липецкая область Тульская область Воронежская область
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