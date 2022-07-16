Латвия объяснила Россией планы вернуть обязательную службу в армии
Латвия должна обеспечить себе обороноспособность на случай, если Россия внезапно нападет, а НАТО не сможет это предотвратить, заявил в разговоре с Business Insider министр обороны страны Артис Пабрикс, комментируя планы латвийских властей возобновить обязательную службу в армии. Латвия отказалась от обязательной военной службы в 2007 году.
«Мы, конечно, подсчитывали, сколько сил Россия может собрать у наших границ в течение 24 или 48 часов. И зная, что НАТО потребуется определенное время, чтобы отреагировать на это, мы должны быть готовы сами защищать каждый дюйм и каждый сантиметр нашей территории», — сказал он.
Пабрикс заявил, что Латвия не может повторить ситуации, когда страну «оккупировал Советский союз».
«Мы не можем позволить себе казаться слабыми. Мы должны быть сильными. Мы не боимся, мы просто бдительны, готовы, потому что мы больше не собираемся жить под этим чужеземным правлением и этой оккупацией, как наши предки», — сказал он.
Вернуть обязательную службу в армии Латвии в начале июля предложило министерство обороны страны, передавал портал Lsm.lv. На первом этапе, с 2023 года, призыв будет добровольным, а с 2028 года, после пятилетнего переходного периода, станет обязательным для мужчин от 18 до 27 лет.
Срок службы составит год, включая месяц отпуска. По задумке Минобороны Латвии, новобранцы будут три месяца проходить базовую подготовку, еще три месяца — специальную военную подготовку, а затем пять месяцев служить непосредственно в вооруженных силах.
Введение обязательной службы предусматривает соцгарантии для военнослужащих, в том числе ежемесячные выплаты до €400, бесплатное питание и проживание.
Минобороны Латвии ставит перед собой цель увеличить состав армии до 50 тыс, человек за 5 лет, 30 тыс. будут действующими военнослужащими, а 20 тыс. – находиться в резерве.
Предложение Минобороны поддержал президент Латвии Эгилс Левитс. «Я считаю, что это хорошее предложение, потому что в связи с международной обстановкой нам необходимо повысить обороноспособность», — отметил он.