Лебедев предложил наказывать виновных в неисполнении в срок решений суда

Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил наказывать виновных в том, что решения судов не исполняются в указанные сроки. Об этом глава ВС заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Должна быть, помимо разумных сроков рассмотрения дел, еще и ответственность — она и есть — за исполнение судебных решений, чтобы вынесенное судебное решение было исполнено в установленный законом срок, и в случае неустановления, несоблюдения этого срока лица, виновные в этом, должны быть наказаны, иначе теряется смысл эффективности правосудия», — сказал Лебедев.

«И вера в само правосудие, в государство. Это точно, согласен», — отреагировал президент.

В июне 2021 года пленум Верховного суда разъяснил, что в законодательстве уже было закреплено право заинтересованных лиц требовать присуждения компенсации за нарушение разумных сроков исполнения судебных актов, однако отсутствуют разъяснения по таким вопросам.

Тогда было отмечено, что процедура исполнения требований неимущественного характера не имеет четкого правового регулирования в исполнительном производстве и зачастую не предполагает выдачу судом исполнительного листа. В связи с этим в судебной практике возникает вопрос, как должны исчисляться сроки обращения в суд с заявлением о компенсации при неисполнении судебных актов по таким требованиям. ВС тогда постановил, что заявление о компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок подается не ранее чем через шесть месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу или истечения установленного судом срока его исполнения.