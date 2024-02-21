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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине

Госсекретарь США Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен и Лула да Силва
Энтони Блинкен и Лула да Силва (Фото: Adriano Machado / Reuters)

США не видят условий для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, передает AFP со ссылкой на анонимного представителя Госдепартамента США.

Одной из тем, которую обсудили Блинкен и Лула да Силва, была «есть ли место для дипломатии» в ситуации вокруг Украины, рассказал собеседник агентства.

«Мы не видим условий для [дипломатии] прямо сейчас», — привел источник слова американского госсекретаря.

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Российская военная операция на Украине продолжается почти два года. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, но указывал, что Киев не демонстрирует готовности к этому. «Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Власти Украины перед началом переговоров требуют возвращения к границам 1991 года и документальной фиксации завершения конфликта. Российская сторона отвергает любые мирные инициативы, которые не учитывают ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. И Москва, и Киев считают неприемлемыми выдвигаемые другой стороной условия.

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Энтони Блинкен США Украина Бразилия Лула да Силва переговоры
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