Бундестаг одобрил частичную легализацию марихуаны

Гражданам Германии старше 18 лет будет разрешено иметь при себе, в том числе в общественных местах, до 25 гр конопли для личного потребления, а также хранить дома до 50 гр и выращивать у себя до трех растений конопли

Бундестаг (парламент Германии) одобрил частичную легализацию каннабиса, пишет Welt. За это проголосовали 404 депутата, против выступили 226, четверо воздержались. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 апреля.

Согласно нему, гражданам Германии старше 18 лет будет разрешено иметь при себе, в том числе в общественных местах, до 25 гр конопли для личного потребления. Дома также позволено хранить до 50 гр, а также можно выращивать у себя до трех растений каннабиса. Выращивание разрешено только для личного потребления.

Каннабис должен быть защищен (в том числе от детей) — например, с помощью запирающихся шкафов и комнат. Употребление в общественных местах будет запрещено, в том числе в школах и на спортивных площадках, а также в пределах 100 м от них.

Кроме того, разрешаются «клубы для взрослых» (до 500 человек), где его члены смогут вместе выращивать коноплю и делиться друг с другом для личного потребления — не более 25 гр на каждого члена клуба в день и не более 50 гр на каждого в месяц. Для членов клуба в возрасте от 18 до 21 года разрешено употреблять до 30 гр марихуаны в месяц с содержанием тетрагидроканнабинола не более 10%. Реклама запрещена.

Министра здравоохранения Карл Лаутербах признал, что употребление конопли действует как «мозговой яд» на молодежь, но связал решение с борьбой против черного рынка.

Законопроект поддержали правящая в стране «светофорная» коалиция — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Против высказались блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз) и «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В январе 2017 года немецкий парламент разрешил принимать марихуану тяжелобольным и страдающим неизлечимыми заболеваниями. Купить ее в аптеке пациенты могут по рецепту врача, а затраты могут компенсировать за счет медицинских страховок.

В ноябре 2021 года правящая коалиция приняла решение о легализации продажи конопли всем взрослым гражданам. В октябре 2022 года стало известно, что немцам могут разрешить хранение до 30 г каннабиса, а также выращивать до трех растений в частных домохозяйствах. Купить марихуану можно будет в специальных магазинах.

Канцлер Олаф Шольц отмечал, что есть люди, «которым отрубило мозги и они понесли серьезный психологический ущерб» из-за конопли, но связал это с тем, что они злоупотребляли марихуаной. Большинство, по его мнению, все же имеет «наполовину цивилизованное» отношение к ней.