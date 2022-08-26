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Шольц назвал легализацию марихуаны в Германии непростым решением

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Запланированная легализация каннабиса в Германии пройдет довольно быстро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы граждан в Магдебурге, передает Spiegel.

Шольц отметил, что хотя он не верит в то, что употребление марихуаны не имеет последствий для здоровья, он выступил за ее легализацию.

Он признал, что есть люди, «которым отрубило мозги и они понесли серьезный психологический ущерб» из-за каннабиса, но это произошло потому, что они злоупотребляли этим. Большинство все же имеет «наполовину цивилизованное» отношение к марихуане, поэтому процесс легализации должен пройти быстро.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Решение о легализации марихуаны в Германии новое правительство приняло в ноябре прошлого года. Партии, сформировавшие правительство, опубликовали коалиционное соглашение, в котором объяснили, что такая мера позволит контролировать качество, предотвращает появление в нем опасных веществ и гарантирует защиту несовершеннолетних от потребления наркотика. Каннабис будут продавать только взрослым в лицензированных магазинах.

Партии договорились, что через четыре года коалиционное правительство проведет оценку того, какой социальный эффект оказало принятие такого закона. Одновременно в Германии должны быть расширены механизмы по проверке на наркотики и снижению вреда от потребления каннабиса. Кроме того, в правительстве сочли, что правила продажи алкоголя, табачной продукции и марихуаны должны ужесточаться, а принимаемые нормативные акты в этой сфере должны основываться на наиболее свежих научных исследованиях и согласовываться с мерами по охране здоровья.

В январе 2017 года парламент Германии уже разрешил принимать марихуану тяжелобольным и страдающим неизлечимыми заболеваниями и создал специальное агентство для урегулирования вопросов, связанных с медицинским употреблением наркотика. Оно контролирует выращивание, распределение и потребление лечебной марихуаны. Купить марихуану в аптеке пациенты могут по рецепту врача, а затраты могут компенсировать за счет медицинских страховок.

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Германия Олаф Шольц легализация марихуана
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