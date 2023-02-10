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Власти Амстердама запретят курить марихуану в Квартале красных фонарей

Власти Амстердама решили запретить курить марихуану в Квартале красных фонарей
Мэрия пошла на этот шаг из-за туристов: по мнению городской администрации, они злоупотребляют алкоголем и наркотиками и делают жизнь в районе небезопасной для местных жителей. Запрет вступает в силу в мае
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Власти Амстердама вводят ограничения при посещении Квартала красных фонарей для снижения уличного алкоголизма и наркомании. В число запретов вошло курение марихуаны, сообщается на сайте правительства города.

«[Из-за туристов] район становится небезопасным и непригодным для жизни. Запрет на уличное курение должен уменьшить неудобства. Мы также рассматриваем запрет на приобретение легких наркотиков в определенное время», — говорится в заявлении администрации.

Власти также сократят часы работы баров, кафе, ресторанов и секс-заведений: они будут закрываться раньше.

Если эти меры не помогут сократить количество неприятностей от посетителей Квартала красных фонарей, они будут усилены — например, курение запретят и на террасах кофеен. Запрет будет введен с середины мая.

Амстердамская газета Het Patrool назвала меры «историческими», отметив, что на протяжении столетий город был известен как место, в котором все возможно и позволено, в том числе и курение марихуаны на улице. Однако из-за «чрезмерного туризма» внутренняя часть города стала «малопригодной для жизни» — слишком много шума и отходов, поскольку туристы относятся к кварталу «как к парку развлечений, а не жилому району».

Это не первый раз, когда власти Амстердама говорят об ограничениях на прием легких наркотиков — так, мэр города Фемке Халсема предлагала запретить продажу марихуаны иностранным туристам. Для этого в Амстердаме есть специальные кафе, где предлагают каннабис.

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Нидерланды — одна из немногих стран Европы, где узаконена проституция. Квартал красных фонарей — место, где расположены секс-шопы, стриптиз-клубы и заведения, где предоставляют секс-услуги.

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Мир Ландау
Амстердам марихуана секс-услуги Нидерланды
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