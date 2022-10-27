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Немецкое правительство согласовало план по легализации марихуаны

Кабмин Германии согласовал план по легализации каннабиса
Немцам могут разрешить хранение до 30 гр каннабиса, а также выращивать до трех растений в частных домохозяйствах. Купить марихуану можно будет в специальных магазинах. При одобрении комиссией ЕС норма может вступить в силу в 2024
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Кабинет министров ФРГ согласовал план по легализации марихуаны, проект должна рассмотреть комиссия ЕС, чтобы он не противоречил законодательству на уровне союза. Инициативу могут одобрить уже в первом квартале следующего года — тогда мера вступит в силу в 2024 году, заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Так, каннабис и активный ингредиент тетрагидроканнабинол (ТГК) будут классифицироваться как стимуляторы, а не наркотики, и продаваться в лицензированных специальных магазинах, возможно, также в аптеках. Для продажи предлагается одобрить продукты каннабиса для курения и ингаляции или для приема внутрь в виде капсул, спреев или капель. «Съедобные» формы марихуаны, в частности, печенье или сладости, легализовать не предлагается.

Покупка и хранение от 20 до 30 гр марихуаны в рекреационных целях будет разрешена, самостоятельно выращивать можно будет до трех растений на человека. Покупать каннабис смогут только взрослые, рекламы вещества, как и доставки по почте быть не должно. Помимо НДС, на продажу вещества планируется отдельный «налог на каннабис», который основан на содержании ТГК. Налоговые поступления направят на воспитательную работу.

Лаутербах предложил проверять концентрацию ТГК, которая не должна превышать 15% в такой продукции для людей старше 21 года, и 10% — для тех, кто младше 21 года. Таким образом немецкое здравоохранение надеется предотвратить негативные изменения в мозге употребляющих каннабис.

Глава немецкого Минздрава, тем не менее, не считает принятие плана «крупным прорывом». По его словам, сначала документ должны одобрить в Брюсселе, то есть, он должен соответствовать международному и европейскому праву. По словам Лаутербаха, сейчас Берлин просит комиссию Евросоюза предварительно проверить проект. 

Решение о легализации марихуаны в Германии новое правительство приняло в ноябре прошлого года. По мнению правительства, такая мера позволит контролировать качество, предотвращает появление в нем опасных веществ и гарантирует защиту несовершеннолетних от потребления наркотика. 

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Партии договорились, что через четыре года коалиционное правительство проведет оценку того, какой социальный эффект оказало принятие такого закона. Одновременно в Германии должны быть расширены механизмы по проверке на наркотики и снижению вреда от потребления каннабиса. Кроме того, в правительстве сочли, что правила продажи алкоголя, табака и марихуаны должны ужесточаться, а принимаемые нормативные акты в этой сфере должны основываться на наиболее свежих научных исследованиях и согласовываться с мерами по охране здоровья.

С января 2017 года в Германии разрешено принимать марихуану тяжелобольным и страдающим неизлечимыми заболеваниями. Специальное агентство для урегулирования вопросов, связанных с медицинским употреблением наркотика контролирует выращивание, распределение и потребление лечебной марихуаны. Купить марихуану в аптеке можно по рецепту врача, а затраты компенсировать за счет медицинских страховок.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
марихуана каннабис Германия легализация
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