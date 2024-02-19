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В Белоруссии предложили наказывать за пропаганду отказа заводить детей

В Белоруссии предложили наказывать за пропаганду отказа заводить детей
Законопроект также предусматривает ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений. Ранее президент Александр Лукашенко поддержал предложение Генпрокуратуры наказывать за пропаганду чайлдфри, смены пола и педофилии
Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press
Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

В Белоруссии подготовили законопроект, предусматривающий административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений и добровольного отказа от деторождения, заявил генеральный прокурор Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета республики. Его слова приводит агентство БелТА.

«Подготовлен законопроект, который будет устанавливать административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от рождения детей. Этот проект сейчас проходит процедуру согласования», — уточнил Швед.

Генпрокурор заявил, что важно не допускать даже обсуждения подобных тем. Швед утверждает, что деятельность оппонентов власти, которые пытаются разрушить традиционные семейные ценности, «а значит, мораль и государственность», направлена на разрушение Белоруссии как страны.

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В феврале 2023 года в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри — добровольного отказа от рождения детей. Авторы законопроекта — курултай Башкирии и депутат Думы Эльвира Аиткулова («Единая Россия»). В пояснительной записке говорится, что пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностных ориентиров. Однако проект заморозили после первого чтения.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Генпрокуратура предложила наказывать, в частности, за пропаганду смены пола, педофилии и чайлдфри.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ».

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