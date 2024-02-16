Лукашенко рассказал о планах оппозиции по присоединению земель России

Белорусская оппозиция обсуждает с Западом присоединение российских территорий в случае поражения Москвы в конфликте на Украине, заявил Лукашенко. По его словам, западную часть Белоруссии при этом планируется отдать Польше

Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters)

Белорусская оппозиция обсуждает с западными политиками присоединение территорий России к республике в случае поражения Москвы в конфликте на Украине, заявил глава государства Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство «БелТА».

«Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше. Это новые «дэмакратычныя ўлады вядуць перамовы» (демократичные власти ведут переговоры. — РБК) на Западе», — заявил он.

По словам Лукашенко, сейчас западные страны и белорусская оппозиция желают поражения России в конфликте с Украиной. Он добавил, что Минск «будет бороться до последнего» за свои земли, но не претендует на чужие.

«Мы не претендуем ни на Вильно (Вильнюс. — РБК), ни на Белосточчину (Белосток, город на севере Польши. — РБК), ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли», — заключил он.

В конце января руководитель информационно-аналитического управления Генштаба Белоруссии Артем Буторин говорил , что новая военная доктрина страны предусматривает нападение на любое союзное Минску государство как нападение на саму республику. При этом, по его словам, вопроса о применении ядерного оружия документ не содержит. Там также содержится понятие «коалиционная война», которое подразумевает «достижение победы применением белорусских войск совместно с войсками союзников», уточнил Буторин. Он также допустил, что этот документ ляжет в основу урегулирования ситуации в Европе и запуска мирных переговоров.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в 1999 году. Он подразумевает объединение экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также энергетических, транспортных и таможенных систем Москвы и Минска.