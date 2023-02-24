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Глава Минпросвещения Кравцов ответил на австралийские санкции

Глава Минпросвещения Кравцов пригласил экспертов из Австралии «оценить школы в Донецке»

Глава Минпросвещения Кравцов ответил на австралийские санкции
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Санкции Австралии и Новой Зеландии в отношении главы министерства просвещения России Сергея Кравцова не помешают России продолжать вести открытую образовательную политику, взаимодействуя со всеми дружественными странами. Представители Канберры и Веллингтона могут в любой момент приехать на территорию Донбасса «для изучения наглядной картины происходящего», говорится в ответе главы Минпросвещения, поступившем в РБК.

По его словам, санкционные выпады ряда стран, включая Австралию и Новую Зеландию, «подрывают основы, заложенные во взаимосвязанных целях в области устойчивого развития, разработанные Генассамблеей ООН в 2015 году». Кравцов полагает что с позиции международных исследований качества образования, Австралия и Новая Зеландия находятся «далеко не в первой десятке рейтингов», в введением санкций они прекращают взаимодействие с одним из регулярных лидеров исследований по ряду ключевых направлений — Россией.

«В тоже время территориальная удаленность указанных государств от мест событий, происходящих на территории Украины последние 8 лет, а также отсутствие регулярных контактов с представителями органов управления образованием Российской Федерации ставит под сомнение объективность информации, получаемой со стороны органов управления образованием данных стран», — отметил министр.

Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения России пригласить делегации чиновников и экспертов по вопросам образования и защиты прав детей из Австралии и Новой Зеландии «для изучения наглядной картины происходящего». «Своими глазами они увидят оснащение школ и других образовательных организаций Донецкой, Луганской народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, организацию учебного процесса, поддержку педагогов в этих регионах. А также смогут посмотреть отчеты о том, в каком состоянии эта инфраструктура находилась последние 8 лет», — заключил он.

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минпросвещения Сергей Кравцов Австралия Новая Зеландия санкции
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