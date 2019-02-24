Глава Госдепа назвал Мадуро «больным тираном» и пообещал принять меры

США будут действовать против тех, кто не хочет «мирного восстановления демократии в Венесуэле», заявил Майк Помпео. Противодействие властей боливарианской республики доставке гуманитарной помощи из США Вашингтон осуждает

Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / AP)

Глава Госдепартамента Майк Помпео на своей официальной странице в Twitter отозвался о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро как о «больном тиране». США будут предпринимать меры против тех, кто выступает против «мирного восстановления демократии» в боливарианской республике, заявил он.

Говоря о столкновениях активистов и военнослужащих армии Венесуэлы на границе республики с Колумбией, Помпео подчеркнул, что «США осуждают нападения на мирных жителей, совершенные бандитами Мадуро». «Эти нападения привели к смертям и ранениям. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этих преступных действий», — добавил он, заметив, что Соединенные Штаты «присоединяются к их требованиям справедливости».​

Решение Мадуро отказаться от гуманитарной помощи США также осуждают. «Какой больной тиран станет мешать передаче еды голодным людям? Фотографии горящих грузовиков, наполненных гуманитарной помощью, отвратительны», — заявил Помпео. «Соединенные Штаты будут принимать меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле, и привлекать [их] к ответственности», — резюмировал глава американского внешнеполитического ведомства.