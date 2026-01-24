 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Axios узнал о подготовке нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби

Axios: новый раунд переговоров по Украине может пройти в ОАЭ на следующей неделе
Переговоры России и Украины
Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
Новый раунд переговоров может пройти в ближайшие дни, сообщают Axios и ТАСС. Предполагается, что местом встречи вновь станет Абу-Даби
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби на следующей неделе, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников. Диалог по Украине в формате «тройки» в Абу-Даби может быть продолжен в ближайшие дни, подтвердил источник ТАСС.

Украинские источники сообщили, что прошедшие переговоры были «позитивными» и «конструктивными».

По данным источника ТАСС, диалог по Украине может продолжиться в Абу-Даби в трехстороннем формате в ближайшие дни.

ТАСС рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби проходили в течение двух дней — 23 и 24 января. В первый день встреча продолжалась порядка четырех часов, во второй — около трех часов.

Ключевой темой переговоров был территориальный вопрос, который стороны считают самым сложным. Источник ТАСС говорил, что дискуссии касались не только территорий, но и гарантий безопасности, а также других аспектов.

Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть, говорит источник ТАСС. Уполномоченные лица объявят о результатах в столицах стран, участвующих в переговорах, уточнил собеседник издания. Первый раунд переговоров представитель Белого дома оценивал как «продуктивный», хотя Reuters писал, что признаков компромисса по территориальному вопросу не было.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина трехсторонние переговоры ОАЭ США
