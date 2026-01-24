Axios: новый раунд переговоров по Украине может пройти в ОАЭ на следующей неделе

Axios узнал о подготовке нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби

Новый раунд переговоров может пройти в ближайшие дни, сообщают Axios и ТАСС. Предполагается, что местом встречи вновь станет Абу-Даби

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби на следующей неделе, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников. Диалог по Украине в формате «тройки» в Абу-Даби может быть продолжен в ближайшие дни, подтвердил источник ТАСС.

Украинские источники сообщили, что прошедшие переговоры были «позитивными» и «конструктивными».

По данным источника ТАСС, диалог по Украине может продолжиться в Абу-Даби в трехстороннем формате в ближайшие дни.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби проходили в течение двух дней — 23 и 24 января. В первый день встреча продолжалась порядка четырех часов, во второй — около трех часов.

Ключевой темой переговоров был территориальный вопрос, который стороны считают самым сложным. Источник ТАСС говорил, что дискуссии касались не только территорий, но и гарантий безопасности, а также других аспектов.

Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть, говорит источник ТАСС. Уполномоченные лица объявят о результатах в столицах стран, участвующих в переговорах, уточнил собеседник издания. Первый раунд переговоров представитель Белого дома оценивал как «продуктивный», хотя Reuters писал, что признаков компромисса по территориальному вопросу не было.