ТАСС узнал о «разных форматах» встреч на переговорах в ОАЭ

ТАСС: переговоры по Украине в ОАЭ проходят в разных форматах
Мирный план по Украине
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал, встречи проходят в разных форматах, сообщил ТАСС источник.

«[Проходят] в разных форматах», — сказал собеседник издания, не раскрыв подробностей. Накануне в команде украинского президента Владимира Зеленского также сообщили, что делегации общаются в разных форматах и делятся на группы. «Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам», — пояснили там.

По данным агентства, второй день переговоров также пройдет в закрытом режим, без прессы.

Накануне, после того, как Sky News сообщил о начале первого дня переговоров, а офис украинского президента это опроверг, «Страна» написала, что переговоры, тем не менее, могли начаться де-факто: как отмечал портал, стороны к тому моменту могли начать неформальные обсуждения.

Трехсторонние переговоры, между Россией, США и Украиной, начались вечером 23 января. Они проходят в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский называл главной темой встречи территориальный вопрос.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина ОАЭ трехсторонние переговоры
