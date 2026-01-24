ТАСС узнал о «разных форматах» встреч на переговорах в ОАЭ
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал, встречи проходят в разных форматах, сообщил ТАСС источник.
«[Проходят] в разных форматах», — сказал собеседник издания, не раскрыв подробностей. Накануне в команде украинского президента Владимира Зеленского также сообщили, что делегации общаются в разных форматах и делятся на группы. «Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам», — пояснили там.
По данным агентства, второй день переговоров также пройдет в закрытом режим, без прессы.
Накануне, после того, как Sky News сообщил о начале первого дня переговоров, а офис украинского президента это опроверг, «Страна» написала, что переговоры, тем не менее, могли начаться де-факто: как отмечал портал, стороны к тому моменту могли начать неформальные обсуждения.
Трехсторонние переговоры, между Россией, США и Украиной, начались вечером 23 января. Они проходят в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский называл главной темой встречи территориальный вопрос.
