Трамп анонсировал появление у США «сверхгиперзвуковых ракет»

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News вновь обвинил Россию в краже чертежей гиперзвуковых ракет США при президентстве Барака Обамы.

«Россия украла чертеж, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им его <...>. Они украли его во время администрации Обамы, Обамы, а не [предшественника Трампа Джо] Байдена», — сказал Трамп.

Республиканец добавил, что у США будут «сверхгиперзвуковые ракеты», «которые даже на шаг лучше», и они появятся в ближайшее время.

В мае 2020 года Трамп впервые сообщил о создании в США собственной «супер-пупер» гиперзвуковой ракеты. По его словам, ее скорость будет в 17 раз больше самой быстрой ракеты в мире, а дальность поражения составит 1,6 тыс. км. По данным CNN, это оружие прошло испытания в марте 2020 года.

Осенью 2023-го Трамп обвинил Россию в краже чертежей «супер-пупер» ракеты. В российском МИДе тогда отмечали, что «никто подумать не может» о наличии подобного оружия у Вашингтона.

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