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Военная операция на Украине ,  
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Осужденным украинским чиновникам разрешили служить в отдельных частях ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский кабмин разрешил чиновникам служить в «специализированных подразделениях воинских частей» вместо уголовного наказания. Речь идет о министрах и их заместителях, руководстве Антимонопольного комитета, депутатах и судьях
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

На Украине высокопоставленным чиновникам разрешили заменять уголовное наказание военной службой в «специализированных подразделениях воинских частей», пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

По данным издания, речь идет в том числе о таких лицах, как министры и их заместители, председатель и государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), народные депутаты, судьи Верховного и высших специализированных судов.

В апреле прошлого года министр юстиции Денис Малюська сообщал о планах по созданию отдельных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) для мобилизованных украинцев, которые были осуждены. По его словам, их намерены отправить на фронт рыть окопы. В августе Верховная рада одобрила законопроект, согласно которому подозреваемый или обвиняемый, занимавший особо ответственную должность на момент совершения уголовного правонарушения, вправе обратиться к прокурору с ходатайством об отмене заключения под стражу для прохождения военной службы по призыву или по контракту.

24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, которые с тех пор неоднократно продлевались. Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждал, что тогда страну покинули 75% чиновников. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный говорил о нехватке людей в армии и призывал идти на фронт депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2023 года рассказал о просьбе военных дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. По данным источников The Washington Post, количество призванных на военную службу в 2024 году составило порядка 200 тыс. человек.

Зеленский ответил на призывы снизить возраст мобилизации на Украине
Политика
Владимир Зеленский
С начала военной операции на Украине были ужесточены правила мобилизации, в частности снижен минимальный возраст призыва с 27 до 25 лет. Зеленский отказался от дальнейшего снижения до 18 лет из-за опасений роста числа военных без должного оснащения.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина мобилизация осужденные чиновники ВСУ военная служба Военная операция на Украине
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