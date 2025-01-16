Порошенко заявил, что 75% чиновников сбежали из Киева в 2022 году

После начала военной операции на Украине 75% представителей власти сбежали из Киева, «им придется за это ответить», заявил Порошенко. Боевые действия в столичном регионе продолжались более месяца

Петр Порошенко (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

На Украине 75% представителей власти покинули Киев после начала боевых действий в 2022 году, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко в интервью «Суспільне».

«Власть — это не только [президент Украины Владимир] Зеленский. Власть — это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве. Спросите [железнодорожную компанию] «Укрзалізниця», спросите правительство, посмотрите оформленные командировки. Зеленский был в Киеве, я его видел, но 75% министров были вне Киева», — сказал он.

По его словам, «75% депутатов приезжали из Западной Украины или из-за границы только на сессию» парламента на «специальных поездах». В частности, в Киеве отсутствовало руководство Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ), а также представители Государственного бюро расследований «со всеми правоохранительными органами», отметил Порошенко.

«Мы не можем позволить, чтобы власть бежала из Киева, потому что Киев без власти значительно слабее, и никто не поверит, что государство настроено на его оборону, — сказал экс-президент. — Знаете, кто в первую очередь защищал Киев? Народ. И когда я говорю «мы», низкий поклон всем киевлянам, которые не уехали, а в этот день [24 февраля 2022 года] остались».

Порошенко также выразил уверенность в том, что сбежавшим чиновникам «еще придется за это отвечать».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине и назвал ее целями «демилитаризацию и денацификацию». Боевые действия в окрестностях украинской столицы продолжались больше месяца. После переговоров сторон в Стамбуле российские войска отошли из Киевской области. В Кремле называли этот шаг «жестом доброй воли».