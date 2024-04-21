Глава Минюста Украины заявил о планах отправить заключенных рыть окопы

Для мобилизованных украинцев, которые были осуждены, собираются создать отдельные подразделения, они могли бы строить оборонительные сооружения, сообщил Денис Малюська

Для мобилизованных украинцев, которые были осуждены, создадут отдельные подразделения, их отправят на фронт рыть окопы, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона, его словам приводит «Страна.ua».

«Будут созданы отдельные подразделения, где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался в «ужгородском котле», не выполняя свой военный долг», — пояснил Малюська.

Он отметил, что армия — «это не только стрельба из автомата», но и «много физической работы», поэтому такие подразделения могли бы строить оборонительные сооружения.

Глава Минюста уточнил, что законопроект о мобилизации осужденных находится на рассмотрении в Верховной раде.

На этой неделе Малюська говорил, что осужденные за убийство должны быть мобилизованы и отправлены сразу на передовую. По его мнению, они будут более эффективными в бою, чем обычные мобилизованные. Министр сообщил о резком увеличении числа заключенных и риска пенитенциарной системы «лопнуть». До этого Малюська предлагал мобилизовать осужденных за коррупцию и нарушение правил дорожного движения. «Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», — заявлял он.

В апреле комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект о мобилизации осужденных. Он запрещает призывать на службу тех, кто отбывает срок наказания за преступления против национальной безопасности. Законопроект был принят в первом чтении. Глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко тогда отмечал, что пока на Украине нет законных оснований для призыва заключенных.