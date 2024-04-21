Глава Минюста Украины заявил о планах отправить заключенных рыть окопы
Для мобилизованных украинцев, которые были осуждены, создадут отдельные подразделения, их отправят на фронт рыть окопы, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона, его словам приводит «Страна.ua».
«Будут созданы отдельные подразделения, где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался в «ужгородском котле», не выполняя свой военный долг», — пояснил Малюська.
Он отметил, что армия — «это не только стрельба из автомата», но и «много физической работы», поэтому такие подразделения могли бы строить оборонительные сооружения.
Глава Минюста уточнил, что законопроект о мобилизации осужденных находится на рассмотрении в Верховной раде.
На этой неделе Малюська говорил, что осужденные за убийство должны быть мобилизованы и отправлены сразу на передовую. По его мнению, они будут более эффективными в бою, чем обычные мобилизованные. Министр сообщил о резком увеличении числа заключенных и риска пенитенциарной системы «лопнуть». До этого Малюська предлагал мобилизовать осужденных за коррупцию и нарушение правил дорожного движения. «Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», — заявлял он.
В апреле комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект о мобилизации осужденных. Он запрещает призывать на службу тех, кто отбывает срок наказания за преступления против национальной безопасности. Законопроект был принят в первом чтении. Глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко тогда отмечал, что пока на Украине нет законных оснований для призыва заключенных.
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