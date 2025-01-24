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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ сообщила о сбоях в работе властей США из-за решений Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
Перебои в работе правительства связаны с новыми указами Трампа, например о приостановке найма в госаппарат и утверждении в США только двух полов. Источники WSJ отметили, что паузы при смене власти были и ранее, но эта затянулась
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Американское правительство столкнулось с перебоями в работе после прихода к власти Дональда Трампа и его указов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание уточняет, что были приостановлены внешние коммуникации некоторых агентств, которые хотят убедиться, что их сообщения соответствуют новым президентским распоряжениям. Например, Минздрав страны прекратил внешние коммуникации своих структур до 1 февраля. Из-за этого, в частности, прекратилось обновление данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Сотрудники агентств отменили запланированные встречи, в том числе по поводу научных грантов, и поездки.

Источники WSJ отметили, что в сфере здравоохранения стараются соблюсти новый указ Трампа о двух полах и, к примеру, исключить упоминания фразы «беременные люди» вместо «беременные женщины».

Правительственные структуры также подстраиваются под указ нового президента о приостановке найма сотрудников и ввели мораторий на прием новых работников. По этой же причине некоторым из тех, кого пригласили на работу, ведомства в итоге отказали. Во многом это коснулось сезонных сотрудников.

Собеседники газеты отметили, что паузы в работе правительственных органов со сменой президентов происходят всегда, однако в случае с Трампом эта ситуация затянулась.

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В первый день своего президентства Трамп подписал десятки указов, некоторые их которых касались и работы федерального правительства. В частности, он запретил наем госслужащих и принятие новых нормативных актов до тех пор, пока его администрация не установит «полный контроль» над федеральным правительством. Кроме того, работникам госучреждений велели незамедлительно выйти с удаленной работы и вернуться на свои рабочие места.

В администрации США также появился Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавит предприниматель Илон Маск, цель новой структуры — провести массовые сокращения и чистки в госаппарате.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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