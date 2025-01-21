Орбан объявил о второй фазе «оккупации Брюсселя» с возвращением Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после инаугурации Дональда Трампа он начинает новую фазу наступления для «оккупации Брюсселя». Об этом Орбан заявил в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Америка, просыпайся. Дональд Трамп победил. Начинаю вторую фазу операции по оккупации Брюсселя», — написал премьер.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрия рассчитывает на мир и положительные изменения, которые принесет президентство Трампа. «Мы ожидаем от президентства Дональда Трампа мира, спокойствия, восстановления экономики», — написал он.

По словам Орбана, в прошлый раз, когда Трамп победил на выборах, «демократы сбежали в Брюссель», и их нужно оттуда «вытащить, посадить на корабль и отправить домой в Америку». Премьер добавил, что, если этого не сделать», Брюссель станет новым Вашингтоном», чего, по словам Орбана нельзя допускать в интересах европейцев и венгров.

Ранее Reuters сообщил, что Венгрия не приняла решения о поддержке новых санкций Европейского союза против России и выступила за консультации с Трампом перед продлением.

20 января прошла инаугурация Трампа. Американского лидера поздравили премьер-министры Индии, Великобритании, Израиля, Японии, а также лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа и мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум.

Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога и открыта к нему с новой администрацией США, в том числе по укреплению стратегической стабильности и конфликту на Украине.