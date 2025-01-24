Трамп обвинил Зеленского в продолжении конфликта на Украине

Трамп: Зеленский должен был не допустить конфликта на Украине и заключить сделку

Зеленский не должен был допустить боевых действий на Украине и заключить сделку, но он «говорил так храбро» и «решил воевать», заявил Трамп, отметив, что США выделили на помощь «миллиарды долларов». Он призывает стороны к сделке

Президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить боевых действий в стране и заключить сделку, заявил в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити американский президент Дональд Трамп, добавив, что украинский лидер — «не ангел», передает The Independent.

По его словам, украинский президент «сыт по горло» и «хочет договориться» с российской стороной.

«Зеленский сражается с гораздо более крупной организацией, намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку, и это была бы <...> ничтожная сделка. <...> А Зеленский решил: «Я хочу воевать», — сказал республиканец.

«Он, знаете ли, говорил так храбро. И вот теперь произошли две вещи. Они были храбрыми, но мы дали им миллиарды долларов», — добавил он (цитата по Associated Press).

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

Трамп и до этого говорил, что Зеленский не должен был допустить боевых действий в стране. В середине октября прошлого года он назвал украинского президента «лучшим продавцом», которого он видел, из-за выделенных США средств на поддержку Украины. «Кто еще получил столько денег? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь. Потому что мне очень жаль этих людей. Но он не должен был позволить войне начаться. Эта война проиграна», — заявил тогда Трамп, обвинив также своего предшественника Джо Байдена в провоцировании конфликта.

Президент США 22 января пригрозил санкциями и высокими тарифами на «все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам», если Москва откажется от заключения сделки по Украине. В Кремле на это отметили, что Трамп во время своего первого президентского срока был американским лидером, наиболее часто прибегавшим к санкционной политике.

В то же время американский лидер заявлял о планах «немедленно» встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Последний говорил, что готов к общению с Трампом.