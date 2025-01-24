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Военная операция на Украине ,  
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Трамп обвинил Зеленского в продолжении конфликта на Украине

Трамп: Зеленский должен был не допустить конфликта на Украине и заключить сделку
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский не должен был допустить боевых действий на Украине и заключить сделку, но он «говорил так храбро» и «решил воевать», заявил Трамп, отметив, что США выделили на помощь «миллиарды долларов». Он призывает стороны к сделке

Президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить боевых действий в стране и заключить сделку, заявил в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити американский президент Дональд Трамп, добавив, что украинский лидер — «не ангел», передает The Independent.

По его словам, украинский президент «сыт по горло» и «хочет договориться» с российской стороной.

«Зеленский сражается с гораздо более крупной организацией, намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку, и это была бы <...> ничтожная сделка. <...> А Зеленский решил: «Я хочу воевать», — сказал республиканец.

«Он, знаете ли, говорил так храбро. И вот теперь произошли две вещи. Они были храбрыми, но мы дали им миллиарды долларов», — добавил он (цитата по Associated Press).

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

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Трамп и до этого говорил, что Зеленский не должен был допустить боевых действий в стране. В середине октября прошлого года он назвал украинского президента «лучшим продавцом», которого он видел, из-за выделенных США средств на поддержку Украины. «Кто еще получил столько денег? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь. Потому что мне очень жаль этих людей. Но он не должен был позволить войне начаться. Эта война проиграна», — заявил тогда Трамп, обвинив также своего предшественника Джо Байдена в провоцировании конфликта.

Президент США 22 января пригрозил санкциями и высокими тарифами на «все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам», если Москва откажется от заключения сделки по Украине. В Кремле на это отметили, что Трамп во время своего первого президентского срока был американским лидером, наиболее часто прибегавшим к санкционной политике.

В то же время американский лидер заявлял о планах «немедленно» встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Последний говорил, что готов к общению с Трампом.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Военная операция на Украине военная помощь
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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