Протесты в Аргентине против реформ Милея. Видео
Профсоюзная организация Всеобщая конфедерация труда Аргентины проводит в Буэнос-Айресе протестную акцию против реформ Хавьера Милея, передает Clarin. Участники заняли площадь у конгресса и несколько прилегающих улиц. Из-за забастовки в аргентинской столице не будет ходить транспорт.
В Каса-Росада, официальной резиденции президента, заявили, что Милей начал рабочий день «со спокойствием» и считает, что забастовка профсоюзов пойдет на пользу правительству. Граждане «смогут точно определить, кто поддерживает современную и процветающую Аргентину, а кто хочет сохранить статус-кво», заявили в президентском дворце.
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