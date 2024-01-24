 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Протесты в Аргентине против реформ Милея. Видео

Появилось видео протестов в Буэнос-Айресе против реформ президента Милея

Протесты в Аргентине против реформ Милея. Видео
Video

Профсоюзная организация Всеобщая конфедерация труда Аргентины проводит в Буэнос-Айресе протестную акцию против реформ Хавьера Милея, передает Clarin. Участники заняли площадь у конгресса и несколько прилегающих улиц. Из-за забастовки в аргентинской столице не будет ходить транспорт.

Милей ответил на забастовку против его 300 реформ
Политика
Хавьер Милей

В Каса-Росада, официальной резиденции президента, заявили, что Милей начал рабочий день «со спокойствием» и считает, что забастовка профсоюзов пойдет на пользу правительству. Граждане «смогут точно определить, кто поддерживает современную и процветающую Аргентину, а кто хочет сохранить статус-кво», заявили в президентском дворце.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Буэнос-Айрес Аргентина протесты Хавьер Милей профсоюзы забастовка
Материалы по теме
Милей утвердил 300 экономических реформ в Аргентине
Экономика
Милей ответил на забастовку против его 300 реформ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 24 янв, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 24 янв, 16:50
Британия предложила Германии решение по поставкам ракет Taurus Украине Политика, 00:29
В Оренбурге появился стихийный мемориал в память о летчиках сбитого Ил-76 Общество, 00:28
В топ-3 студенческого рейтинга лучших работодателей вошли VK и «Тинькофф» Общество, 00:23
Что говорят о желании главы УЕФА смягчить бан «молодежке» России Спорт, 00:00
ЕС признал целью санкций против НРД подрыв российской экономики Экономика, 00:00
Нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд Экономика, 00:00
Лавров заявил, что Киев быстро сменил позицию по поводу крушения Ил-76 Политика, 24 янв, 23:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Губернатор рассказал о командире сбитого под Белгородом Ил-76 Политика, 24 янв, 23:48
Очевидцы рассказали о крушении Ил-76 под Белгородом Политика, 24 янв, 23:28
Умер народный артист России Евгений Бикташев Общество, 24 янв, 23:25
В Петербурге возбудили дело из-за автобуса, сбившего людей на тротуаре Общество, 24 янв, 23:22
Протесты в Аргентине против реформ Милея. Видео Политика, 24 янв, 23:07
В Харькове и Одессе прозвучали взрывы Политика, 24 янв, 22:49
Премьер Украины сообщил о строительстве трехуровневой линии обороны Политика, 24 янв, 22:44