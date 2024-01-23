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Политика ,  
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Милей ответил на забастовку против его 300 реформ

Милей: забастовщики против 300 реформ хотят оставить Аргентину в прошлом
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Президент Аргентины Хавьер Милей раскритиковал планы главного профсоюзного центра провести забастовку против его плана 300 реформ, сказав, что такие инициативы тащат страну в прошлое. Об этом он заявил в интервью радиостанции Rock and Pop. Его слова приводит портал Perfil.

«Забастовка покажет, что есть две Аргентины. Одна Аргентина хочет остаться позади, в прошлом, в упадке. <...> В один миг страна, которая принимала людей со всего мира, превратилась в место, где 50% населения бедные, 10% — нищие», — сказал Милей.

Он отметил, что нынешнее правительство предлагает политическую модель, которая защищает этих людей и ведет к развитию Аргентины.

Всеобщая конференция труда (ВКТ) объявила о проведении общенациональной забастовки в знак протеста против реформ, принятых Милеем, 24 января. Она пройдет в виде марша по центру Буэнос-Айреса. Забастовка продлится 12 часов, до полуночи.

Инициативу поддержали работники аэропорта: Аргентинская конфедерация работников транспорта заявила о «тотальном параличе» внутренних рейсов во время 12-часовой забастовки.

Почему реформы Милея встретили жесткое противодействие в Аргентине
Политика
Хавьер Милей

Профсоюз La Bancaria, объединяющая сотрудников кредитных учреждений, также поддержал забастовку. Глава объединения Серхио Палаццо заявил, что банкиры «не готовы признать беспрецедентную корректировку» законов со стороны Милея, которая затрагивает рабочих, пенсионеров и «народ в целом».

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В декабре 2023 года Милей утвердил 300 экономических реформ в Аргентине. Среди них — отмена правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закон об аренде, запрещающий сдавать квартиры на срок менее трех лет. Президент подчеркнул, что подписанный указ — «первый шаг» в запланированных им реформах.

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Теги
Аргентина Хавьер Милей реформы массовая забастовка
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