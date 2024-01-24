«Фонтанка» узнала о задержании в Петербурге астронома за слова об Украине
Студент СПбГУ из Донецка заявил в полицию на сотрудницу Института прикладной астрономии РАН из-за ее позиции по Украине, пишет «Фонтанка».
Накануне 45-летнюю женщину задержали у станции метро «Владимирская». По данным издания, в полицию обратился 22-летний студент, сообщив, что на станции «Достоевская» во время разговора с ним ученая выразила свою поддержку Украине, а на рюкзаке у нее была небольшая нашивка в виде сине-желтого флага.
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что уточняют информацию. РБК направил запрос в Институт прикладной астрономии РАН.
После начала военных действий на Украине сотрудница института РАН вместе с другими учеными подписала открытое письмо. Написавший на нее заявление житель Санкт-Петербурга окончил вуз в Донецке, пошел служить добровольцем, демобилизовался и теперь учится в СПбГУ, где изучает сферу международных отношений, сообщает «Фонтанка».
В мае прошлого года директор школы города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловалась в полицию на маму ученицы, которая накануне Дня Победы пришла на уроки с косичками желто-синего цвета и выбритым на виске символом инь и ян. Мать потом пояснила, что у девочки были косички не желто-голубого, а салатового и синего цвета и что в этом не было какого-либо политического подтекста. Полиция тогда не обнаружила ничего противозаконного.
В феврале в РУДН на выставке культур студентов был вывешен в том числе украинский флаг, что возмутило Минобрнауки. Замминистра Константин Могилевский назвал демонстрацию флага «абсолютно недопустимой», утверждая, что он не имеет «отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры». В Кремле, отвечая на вопрос о допустимости использования украинского флага на территории России, заявили, что это символ прежде всего того «режима», против которого ведутся боевые действия, от чего нельзя абстрагироваться «ни при каких условиях».
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы