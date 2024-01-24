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Военная операция на Украине ,  
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«Фонтанка» узнала о задержании в Петербурге астронома за слова об Украине

«Фонтанка»: студент СПбГУ сдал в полицию астронома за поддержку Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сотрудница Института прикладной астрономии РАН в разговоре со студентом выразила поддержку Украине, на ее рюкзаке была нашивка в виде украинского флага. Женщину задержали, утверждает «Фонтанка»
Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press
Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Студент СПбГУ из Донецка заявил в полицию на сотрудницу Института прикладной астрономии РАН из-за ее позиции по Украине, пишет «Фонтанка».

Накануне 45-летнюю женщину задержали у станции метро «Владимирская». По данным издания, в полицию обратился 22-летний студент, сообщив, что на станции «Достоевская» во время разговора с ним ученая выразила свою поддержку Украине, а на рюкзаке у нее была небольшая нашивка в виде сине-желтого флага.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что уточняют информацию. РБК направил запрос в Институт прикладной астрономии РАН.

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Фото:Александр Река / ТАСС

После начала военных действий на Украине сотрудница института РАН вместе с другими учеными подписала открытое письмо. Написавший на нее заявление житель Санкт-Петербурга окончил вуз в Донецке, пошел служить добровольцем, демобилизовался и теперь учится в СПбГУ, где изучает сферу международных отношений, сообщает «Фонтанка».

В мае прошлого года директор школы города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловалась в полицию на маму ученицы, которая накануне Дня Победы пришла на уроки с косичками желто-синего цвета и выбритым на виске символом инь и ян. Мать потом пояснила, что у девочки были косички не желто-голубого, а салатового и синего цвета и что в этом не было какого-либо политического подтекста. Полиция тогда не обнаружила ничего противозаконного.

В феврале в РУДН на выставке культур студентов был вывешен в том числе украинский флаг, что возмутило Минобрнауки. Замминистра Константин Могилевский назвал демонстрацию флага «абсолютно недопустимой», утверждая, что он не имеет «отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры». В Кремле, отвечая на вопрос о допустимости использования украинского флага на территории России, заявили, что это символ прежде всего того «режима», против которого ведутся боевые действия, от чего нельзя абстрагироваться «ни при каких условиях».

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Елена Чернышова
При участии
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Санкт-Петербург студент РАН Военная операция на Украине
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