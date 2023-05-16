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В Думе призвали МВД дать разъяснения по сочетанию желтого и синего цветов

Депутат Думы призвал МВД дать разъяснения по поводу сочетания желтого и синего цветов
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков призвал МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержаний и возбуждения дел. Об этом он написал в телеграм-канале.

Депутат, в частности, упомянул случай в школе в городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе, где директор пожаловалась в полицию на маму ученицы, которая накануне Дня Победы пришла на учебу с косичками желто-синего цвета и выбритым на виске символом инь и ян. Мать потом пояснила, что косички заплетены не желто-голубого, а салатового и синего цвета и что в этом не было какого-либо политического подтекста. Полиция не нашла нарушений.

Парламентарий не исключил, что вскоре может дойти до того, что в России «начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР».

«Нужно перестать нервировать людей неопределенностью. Призываю МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний», — написал Даванков.

РБК направил запросы в пресс-службы МВД, Минюста, Генпрокуратуры.

Материал дополняется. 

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