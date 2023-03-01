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Кремль ответил на вопрос о допустимости флага Украины в России

Песков — о флаге Украины в РУДН: невозможно абстрагироваться, что это флаг «режима Киева»
В РУДН прошла выставка культур студентов Украины, Греции, Кипра и других стран с флагами — показом украинского символа возмутились в Минобрнауки. Студенты призвали оставаться людьми и заявили об ужасе из-за негативной реакции
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Флаг Украины — это прежде всего «де-факто флаг того самого режима», против которого российские военные проводят специальную операцию, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[Флаг режима], который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию. И от этого абстрагироваться нельзя ни при каких условиях», — сказал он, отвечая на вопрос о том, допустимо ли использование украинских флагов на территории России.

Песков при этом отказался прокомментировать скандал с украинским флагом в главном здании Российского университета дружбы народов (РУДН), указав, что необходимо прояснить детали — кто вывесил флаги и что это было за мероприятие: «Я не склонен воспринимать описания в СМИ как первоисточник».

Речь идет о ежегодной выставке культур, проведенной иностранными студентами в здании РУДН в понедельник, 27 февраля. О культурах своих стран рассказали грузинские, молдавские, черногорские, сербские, греческие, кипрские и украинские учащиеся, организованные землячествами — объединениями студентов. Учащиеся сопроводили выставку флагами.

Студсовет университета рассказал о множестве комментариев в интернете, «носящих националистический характер и разжигающих ненужную ненависть друг к другу», и призвал оставаться людьми, несмотря на любые конфликты и войны. Отвечая на замечания об отсутствии русского землячества в РУДН, студенты заверили, что оно не требуется, поскольку обучение ведется на территории России: «Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома».

«Реакция, которую вызвало данное событие, не порождает никаких эмоций, кроме ужаса и непонимания», — говорилось в сообщении студенческого совета РУДН.

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Минобрнауки пообещало проверить ситуацию и наказать виновных, замминистра Константин Могилевский назвал вывешивание флага «абсолютно недопустимым», утверждая, что этот символ не имеет «отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры».

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев добавил: «Ну да, поддержали украинское землячество. А как же. Жовто-блакитные флаги и тризубы самое то, чего нам не хватало в Москве через год войны против украинских нацистов» (орфография автора сохранена).

Президент Владимир Путин настаивает, что к украинцам власти России всегда относились «с уважением и теплотой» и именно Украина стала «первой жертвой намеренной возгонки ненависти к русским». «Нам приходится воевать не с ними [украинцами], а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо на самом деле», — считает он.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина флаг Украины РУДН Минобрнауки Дмитрий Песков
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