Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов
Командир диверсионной группы украинской разведки полковник Олег Бабий был убит в России при выполнении диверсионной атаки, сообщило Главное управление разведки Украины. Полковника посмертно наградили званием Героя Украины.
По данным ГУР, группа разведчиков, преодолевшая более 600 км от украинской границы, пыталась атаковать аэродром. Бабий был убит, когда на обратном пути его группа попала в засаду.
Минобороны России заявления украинской разведки на момент выхода публикации не комментировало.
В декабре прошлого года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что из-за ситуации на линии фронта Украина усиливает засылку диверсантов в Россию, чтобы нанести «вред, как говорится, в тылу». По его словам, спецслужбам удается этому противостоять.
В частности, в том же месяце ФСБ сообщила о задержании гражданина Белоруссии, подорвавшего два поезда с нефтепродуктами на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в конце ноября. По данным ведомства, он действовал «под контролем украинских спецслужб».
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