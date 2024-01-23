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Палестино-израильский конфликт ,  
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CNN узнал об израильском предложении лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа

CNN: Израиль предложил лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израиль предложил лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа в рамках нового соглашения о прекращении огня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников, знакомых с переговорами.

По данным телеканала, предложение обсуждалось по крайней мере дважды за последние недели: в декабре 2023 года об этом говорил в Варшаве директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа, позже вопрос поднимался на переговорах в Дохе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. CNN пишет, что лидеры ХАМАС вряд ли примут предложение.

Как отмечает телеканал, если лидеры ХАМАС покинут сектор Газа, это может ослабить контроль движения над регионом, а также позволит Израилю продолжать выслеживать «важные цели» за рубежом. Ряд высокопоставленных должностных лиц ХАМАС живут в столице Катара Дохе и ливанском Бейруте, а также в других местах за пределами сектора Газа.

Катар предложил Израилю новую сделку по прекращению войны в Газе
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Фото:Ammar Awad / Reuters

Почти за четыре месяца с начала войны израильские военные не смогли взять в плен или убить ни одного из самых высокопоставленных лидеров ХАМАС в Газе и еще не уничтожили около 70% боевых сил группировки, сообщает CNN со ссылкой на оценки израильской стороны. В частности, по данным израильской армии (ЦАХАЛ), в секторе Газа все еще находятся лидер ХАМАС в регионе Яхья Синвар, командующий военным крылом группировки Мухаммад Дэйф и его заместитель Марван Исса.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил «Моссаду» «действовать против лидеров ХАМАС, где бы они ни находились». Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар пообещал «уничтожить ХАМАС» по всему миру, даже если это займет годы. «Везде — в Газе, Израиле, Ливане, Турции, Катаре», — сказал он.

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Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа Моссад прекращение огня
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