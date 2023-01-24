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Как менялось время на Часах Судного дня. Инфографика

Стрелки Часов Судного дня сдвинули на десять секунд вперед, теперь они впервые в своей истории показывают полторы минуты до полуночи. Как менялось время на часах с 1947 года — в инфографике РБК

Как менялось время на Часах Судного дня. Инфографика

Что такое Часы Судного дня и кто переводит их стрелки

Часы Судного дня были созданы в 1947 году как метафора того, насколько человечество приблизилось к самоуничтожению — к «полуночи». Их запустил американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков», чтобы привлечь внимание человечества к угрозам ядерного оружия (в 1945 году США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки). Тогда на часах было семь минут до полуночи. Изначально стрелки двигал редактор журнала Юджин Рабинович, исходя из заключений ученых и экспертов в области ядерного оружия. После его смерти в 1973 году решение о переводе стрелок (вперед или назад) стал принимать экспертный совет. Совет также консультируется с другими учеными и экспертами, в числе которых 13 нобелевских лауреатов. С недавнего времени среди факторов учитываются также климатические изменения.

Сколько показывали Часы Судного дня во время холодной войны и в современности

  • Время сначала неуклонно приближалось к полуночи. В 1953 году, после американских и советских испытаний термоядерного оружия, на часах оставалось две минуты до полуночи — худший показатель за все время холодной войны и за весь XX век. В 1960 году время увеличилось с двух до семи минут: эксперты отметили взаимодействие ученых и надежду на стремление СССР и США избегать прямой конфронтации.
  • Карибский кризис 1962 года (пик холодной войны, связанный с размещением американских ракет в Турции и советских — на Кубе) не повлиял на Часы Судного дня — в следующий раз стрелки перевели лишь в 1963 году, и время увеличилось до 12 минут. Эксперты объяснили свой выбор подписанием СССР и США договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
  • Второй по опасности момент после 1953 года был зафиксирован в 1984 году — три минуты до полуночи. Эксперты отметили «самую холодную точку» в отношениях СССР и США и опасения новой гонки вооружений.
  • Лучше всего дела обстояли в 1991 году — 17 минут до полуночи. Тогда «Бюллетень» упомянул окончание холодной войны и договор СНВ-I (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный США и Россией в июле 1991 года и предусматривавший сокращение сторонами своих ядерных арсеналов до определенного уровня в течение семи лет).
  • С тех пор оставшееся до полуночи время снова сокращалось, за исключением небольшого отката в 2010 году (с пяти до шести минут), когда эксперты отметили новые переговоры о сокращении и ограничении вооружений.
  • В 2018 году часы впервые с 1953 года вернулись к двум минутам до полуночи: эксперты констатировали «неспособность мировых лидеров справиться с крупнейшими угрозами будущему человечества».
  • В 2020 году экспертный совет установил 100 секунд до полуночи — впервые в истории Часов Судного дня. «Бюллетень» указал на риски ядерной войны, изменения климата и развитие дезинформации. В 2021-м эксперты решили оставить те же 100 секунд.
  • В 2023 году стрелки часов впервые в истории перешли в положение «90 секунд до полуночи». «Бюллетень» назвал положение вещей «временем беспрецедентной опасности». В сообщении на сайте бюллетеня прежде всего говорилось о боевых действиях на Украине. Также эксперты отметили сохранение угроз, связанных с климатом, и разрушение глобальных норм и институтов, необходимых для снижения других рисков — в том числе биологических вроде пандемии COVID-19.
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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова
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